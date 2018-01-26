Moody's изменило прогноз рейтингов России со "стабильного" на "позитивный"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз суверенных рейтингов России на "позитивный" со "стабильного".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России были подтверждены на уровне "Ba1".

Одновременно Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги РФ на отметке "Ba1" и краткосрочные рейтинги "Not Prime (NP)".

Изменение прогноза рейтингов обусловлено, в частности, "ростом доказательств институциональной силы", отмечается в сообщении. "Макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями, введенными к настоящему времени", и были проведены корректировки фискальной политики правительства", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим снизилась уязвимость страны для внешних потрясений, таких как геополитическая напряженность или возобновление снижения цен на нефть, полагают аналитики агентства.

Moody's также повысило потолок странового рейтинга валютных обязательств до "Baa3/P-3" с "Ba1/NP" и потолок рейтинга долгов и депозитов в национальной валюте до "Baa2" с "Baa3". При этом потолок странового рейтинга депозитов в иностранной валюте был оставлен на уровне "Ba2/NP".

"Позитивный глобальный фон, продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года и продолжающийся рост реальной заработной платы и занятости говорят о том, что темпы подъема российской экономике в этом году будут такими же, как и в 2017 году, с возможностью ускорения в случае сохранения цен на нефть выше прогнозного диапазона Moody's в $40-60 за баррель", - сообщается в пресс-релизе.