Рост британского ВВП в 2017 году оказался самым слабым за 5 лет

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Британская экономика по итогам 2017 года выросла на 1,8%, что стало самым слабым результатом за пять лет. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления (ONS).

ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 1,5% в годовом выражении.

Динамика в обоих случаях была на 0,1 процентного пункта лучше средних прогнозов.

Британские потребители и бизнес уже прочувствовали последствия решения о выходе из Евросоюза (Brexit), принятого на референдуме в июне 2016 года. В текущем году ожидается дальнейшее замедление роста до 1,4%, так как инфляция усиливается из-за низкого курса фунта, а компании откладывают инвестиции до тех пор, пока не прояснятся условия Brexit.

"Несмотря на небольшое усиление в последнем квартале года, в целом картина свидетельствует о более медленном и неравномерном росте экономики", - заявил глава департамента расчетов ВВП в ONS Даррен Морган.

В IV квартале сфера услуг Великобритании выросла на 0,6% после подъема на 0,4% в июле-сентябре. Объемы производства в перерабатывающей промышленности увеличились на 1,3%, поскольку усиление роста мировой экономики и слабость фунта оказали поддержку компаниям-экспортерам. Вместе с тем в строительной отрасли наблюдалось снижение третий квартал подряд - на 1% в октябре-декабре, в сельском хозяйстве также зафиксировано сокращение (на 0,4%).

Предварительная оценка ONS учитывает около 44% всех данных, собираемых для расчета ВВП.