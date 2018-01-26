Орешкин заявил о затягивании рейтинговых агентств с повышением рейтинга РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Рейтинговые агентства пытаются максимально тянуть с повышением рейтинга РФ, но в текущем году должны поднять его до инвестиционного уровня, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Они, во-первых, перестарались в момент снижения, а сейчас пытаются максимально оттянуть момент повышения, чтобы минимально признавать те ошибки, которые они совершили", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК), комментируя изменение агентством Moody's прогноза по рейтингу РФ со "стабильного" до "позитивного".

"По всем экономическим показателям - особенно, учитывая, что и экономика вернулась к росту, и низкая инфляция, и бюджет сейчас выходит в зону профицита, и мы опять начинаем деньги в суверенных фондах накапливать - все показатели как раз говорят за то, чтобы рейтинг был не просто в инвестиционной категории, а даже на несколько позиций повыше", - сказал министр.