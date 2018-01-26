Минфин США ввел новые санкции в отношении граждан РФ и российских компаний

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США расширили санкционный список против России из-за ситуации на Украине, сообщает минфин США.

В список попало 21 физическое лицо. По компаниям минфин США опубликовал два списка, в которых в общей сложности 21 организация.

Среди физических лиц, попавших под ограничения минфина США, числятся заместитель министра энергетики Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Евгений Грабчак, глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка.

В числе компаний, попавших под санкции: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ, входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), Сургутнефтегазбанк (его основным акционером является "Сургутнефтегаз"), страховое общество "Сургутнефтегаз", еще ряд "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными ограничениями. В частности, "сбытовые" дочки - ООО "Калининграднефтепродукт", "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", а также ООО "Киришиавтосервис", ООО "Ленгипронефтехим".

Кроме того, в санкционный список включен ООО "Медиа-Инвест", ООО "Сургутмебель" и ОАО "Совхоз Червишевский" (95% принадлежит "Сургутнефтегазу" - ИФ).

Также под санкции попали ЗАО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины".

Секторальные санкции накладывают значительно менее строгие ограничения, чем пребывание в "черном списке" (SDN List) - они лишают компании доступа к долгосрочному финансированию, не запрещая при этом другие транзакции с их участием.