Суд Англии отложил вынесение решения в долговом споре между Украиной и РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Англии после пятидневного рассмотрения апелляции Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд постановил отложить вынесение окончательного решения, сообщается на сайте министерства финансов Украины.

"Сегодня Апелляционный суд Англии завершил слушания по апелляционной жалобе Украины... После завершения заседания судьи отложили вынесение решения на более поздний срок. О результатах апелляционного рассмотрения будет сообщено после объявления Апелляционным судом Англии своего решения", - говорится в сообщении украинского минфина.

Взыскание $3 млрд долга

Как сообщалось, Украина в декабре 2015 года допустила дефолт по евробондам, выкупленным Россией в декабре 2013 года на средства Фонда национального благосостояния ($3 млрд - сам выпуск и $75 млн - последний купонный платеж). Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях, Россия этот вариант обсуждать отказалась, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015 года Украина ввела мораторий на обслуживание этой задолженности и до 1 января 2016 года не осуществила платеж на $3,075 млрд в счет погашения и обслуживания принадлежащих России еврооблигаций.

17 февраля 2016 года, Минфин РФ подал в Высокий суд Лондона иск о взыскании задолженности по еврооблигациям. Суд 29 марта 2017 года одобрил ускоренное рассмотрение указанного иска, фактически отвергнув основные возражения Украины и согласившись с наличием у нее обязательств по еврооблигациям. Суд признал, что транзакция является стандартной долговой операцией, хотя и осуществленной при необычных условиях.

В то же время в решении суда отмечалось, что некоторые содержащиеся в нем определения нуждаются в уточнении, есть множество важных вопросов, с которыми суд должен разобраться.

26 мая 2017 года Высокий суд Лондона удовлетворил ходатайство Украины о приостановке выполнения решения от 29 марта 2017 года до завершения рассмотрения апелляционной жалобы Украины в Апелляционном суде (Court of Appeal).

Решение Апелляционного суда Лондона в дальнейшем может быть обжаловано в Верховном Суде (Supreme Court).