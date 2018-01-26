ЦБ РФ предложил расширить его права вводить уполномоченных представителей в банки

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ планирует получить право вводить уполномоченных представителей практически в любой банк с признаками вывода активов, сообщил зампред Банка России Василий Поздышев в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас это ограничено размером кредитной организации (возможность ввести уполномоченного ЦБ - ИФ). Мы будем предлагать дать Банку России право ввести уполномоченного представителя практически в любую кредитную организацию, где мы увидели признаки вывода активов или признаки рисков, которые необходимо проконтролировать или контролировать более плотно", - сказал Поздышев.

"Конечно, с точки зрения практического применения этого механизма, как и всегда, если банк и руководство банка хочет что-либо скрыть, они имеют разные способы это сделать", - признал Поздышев.

Функционал уполномоченных представителей заключается в следующем: оперативное получение, изучение, анализ информации о том, что в настоящее время происходит в кредитной организации, и предоставление ее куратору. Уполномоченный представитель участвует в заседаниях коллегиальных органов банка и информирует куратора о принятых кредитной организацией решениях.

По состоянию на 1 ноября прошлого года уполномоченные представители назначены в 141 банке РФ.