ЦБ РФ сообщил о планах 150 банков перейти на базовую лицензию

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ сообщил, что 150 российских банков планируют перейти на базовую лицензию, еще 63 кредитные организации намерены увеличить капитал до необходимой величины, чтобы продолжить работать на универсальной лицензии.

"На 1 января 2018 года в нашей банковской системе 219 банков с капиталом менее 1 млрд рублей. Мы уже провели соответствующую работу, из этих 219 банков 150 сказали о том, что они перейдут на базовую лицензию, 63 банка проинформировали ЦБ о том, что они планируют увеличение капитала, чтобы превысить планку 1 млрд рублей и оставить у себя универсальную лицензию", - сказал в эфире телеканала "Россия 24" зампред ЦБ РФ Василий Поздышев, добавив, что оставшиеся 5-6 банков пока раздумывают.

"Это значит, что банкам это новое законодательство и регулирование понятно, они уже сделали свой выбор и будут в течение 2018 года перестраивать структуру капитала и свою бизнес-модель", - отметил зампред ЦБ.

Требования к капиталу были введены законом о пропорциональном регулировании, разделяющим банки по перечню допустимых операций на кредитные организации с универсальной лицензией и банки с базовой лицензией.

Закон вступил в силу в июне 2017 года. С этого момента все банки РФ признаются универсальными, однако в течение 2018 года кредитные организации, у которых капитал меньше 1 млрд рублей, должны определиться со своей судьбой: они могут довести капитал до этой планки либо получить статус банка с базовой лицензией, для которого требования по капиталу мягче - 300 млн рублей. Переходный период будет завершен до 1 января 2019 года.

Банки с базовой лицензией в отличие от универсальных игроков будут ограничены в проведении ряда операций, одновременно для них предусмотрено упрощенное регулирование. Представители регулятора говорили, что основной специализацией банков с базовой лицензией должна стать работа с физлицами и субъектами малого и среднего бизнеса.