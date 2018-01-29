Французская фармкомпания Sanofi купит бельгийскую Ablynx за 3,9 млрд евро

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Французская фармкомпания Sanofi покупает бельгийскую Ablynx за 3,9 млрд евро, чтобы получить доступ к портфелю ее препаратов.

Как говорится в сообщении Sanofi, французская компания заплатит 45 евро за акцию Ablynx, премия к котировке на закрытие торгов в Брюсселе 26 января составит более 20%.

Таким образом, Sanofi предложила за Ablynx на 48% больше конкурирующей Novo Nordisk.

Sanofi активизировалась на рынке M&A в этом году: на прошлой неделе компания объявила о поглощении Bioverativ за $11,4 млрд.

Торги акциями Ablynx в Брюсселе приостановлены из-за объявления о сделке. Цена бумаг Sanofi уменьшилась на 0,3%, Novo Nordisk поднялась на 0,1%.