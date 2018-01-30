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Зубков назвал СПГ вынужденным решением для Европы

Есть обновление от 12:24

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Закупки сжиженного природного газа (СПГ) европейскими компаниями служат сейчас скорее вынужденным, чем привлекательным решением, заявил председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Европейской газовой конференции в Вене.

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По итогам прошлого года газ из Северной Америки стоил в Европе $280 за тысячу кубических метров против менее $200 за российский газ, то есть на 40% дороже, чем газ из России.

"Пока никому в Европе не удалось создать конкуренцию российскому газу. Мы рассчитываем упрочить наши позиции на этом конкурентом рынке, в том числе, потому что адаптируем систему поставок газа из России", - констатировал он. Зубков добавил, что авария на компрессорной станции в Баумгартене около Вены подтвердила необходимость наращивания мощности газопроводов в Европе.

12 декабря 2017 года на газовом хабе в австрийском Баумгартене произошел взрыв, после чего начался крупный пожар. Пострадали 18 человек, один человек погиб. Были временно приостановлены поставки газа в Италию, Словению и Хорватию. К вечеру того же дня огонь был потушен. Возможной причиной взрыва называли технические неполадки.

Теги: Газпром, Виктор Зубков, СПГ
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