Набиуллина не поверила в значительное влияние на экономику санкций против госдолга РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Санкции США в отношении государственного долга РФ в случае принятия такого решения могут привести к краткосрочной волатильности на рынке госдолга, но существенного влияния на экономику и финансовую стабильность не окажут, полагает глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы этот риск видели и раньше, видим и сейчас. Мы его оценивали, оценивали влияние двух возможных сценариев: сценария, когда будет запрет на покупку новых (бумаг - прим. ИФ), и запрет на владение (уже выпущенными - прим. ИФ). Конечно, оба этих решения могут спровоцировать некоторую волатильность на рынке государственного долга, но на наш взгляд, даже если она и будет, первоначальная краткосрочная волатильность, рынки потом придут в равновесие", - сказала глава ЦБ журналистам.

"Мы здесь не видим каких-то больших эффектов ни на экономику, ни на финансовую стабильность, ни на финансовый сектор", - отметила Набиуллина.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что применение санкций США к российскому госдолгу повредит в первую очередь иностранным инвесторам.

В случае введения подобных ограничений гособлигации РФ, по его словам, будут размещаться среди российских инвесторов, на российской инфраструктуре. Кроме того, РФ не будет увеличивать дефицит бюджета, чтобы осуществлять эти заимствования в минимальных объемах, говорил министр.

В американском санкционном законе, принятом летом 2017 года, есть положение, что не позднее 180 дней после даты его принятия министр финансов по итогам консультаций с директором национальной разведки и госсекретарем должен представить в соответствующие комитеты Конгресса отчет, детально описывающий потенциальный эффект расширения санкций за счет включения в них суверенного долга и всех возможных деривативных продуктов, привязанных к суверенному долгу РФ. Этот доклад ожидается в ближайшие дни.