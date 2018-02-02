Швейцарская "дочка" Сбербанка собралась запустить клиентские операции с криптовалютой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Дочерний банк Сбербанка России в Швейцарии, Sberbank (Switzerland) AG, готовится к запуску клиентских операций с криптовалютой, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу НТВ.

"Мы работаем в одной из юрисдикций, где криптовалюты разрешены не только к производству, но и к операциям - это Швейцария. И сейчас наш швейцарский офис активно работает над тем, чтобы создать такую возможность для тех наших клиентов, которые очень ясно себе представляют все риски, связанные с инвестированием в криптовалюту", - сказал Греф.

Он отметил, что банк никогда бы не предложил такие инвестиции неквалифицированному инвестору. "А тем, кто понимает все риски и хочет в это абсолютно осознанно инвестировать, мы постараемся предложить такую возможность", - сказал глава Сбербанка.

В декабре 2017 года первый зампред правления Сбербанка Максим Полетаев сообщил, что Сбербанк изучает возможность создания криптофонда в одном из дочерних банков.