Суд арестовал 7,4 млрд рублей Minga Management на счете в Промсвязьбанке

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению санируемого Промсвязьбанка арестовал 7,4 млрд рублей на счете компании "Минга менеджмент лимитед"(MingaManagement Limited, Кипр) в Промсвязьбанке, следует из материалов суда.

Обеспечительные меры наложены в рамках иска Промсвязьбанка о признании незаконными решений и действий Minga Management Limited. Как сообщалось, кредитная организация просит признать недействительными сделки по продаже в пользу Промсвязьбанка облигаций аффилированных с ним компаний, операции были совершены 14 декабря 2017 года - за день до введения в банке временной администрации. Пресс-служба банка ранее сообщала, что сумма этих сделок составляет 7 млрд рублей.

По данным на 5 октября 2017 года компании Minga Management Limited принадлежало 2,75% акций банка "Возрождение". Эта кредитная организация контролируется Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, которые были акционерами Промсвязьбанка до введения туда временной администрации.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ РФ. Регулятор предварительно оценивал потребность в докапитализации банка в 100-200 млрд рублей.

Как заявлял ранее зампред ЦБ Василий Поздышев, временная администрация выявила факты уничтожения (пропажи) кредитных досье корпоративных заемщиков на общую сумму 109,1 млрд рублей.

На базе Промсвязьбанка планируется создать банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщил в январе Минфин РФ.

Банк по итогам 2017 года занял 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".