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В Госдуме оценили привлекательность второго этапа налоговой амнистии в РФ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Второй этап налоговой амнистии в РФ привлечет больше участников, чем первый, считает глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

"По первому этапу более 7 тысяч бизнесов, 7 тысяч лиц приняли решение о том, что они готовы пройти эту процедуру амнистии. Сейчас мы ожидаем большего притока таких лиц, потому что ситуация на зарубежных рынках, как мы видим, не очень благоприятная", - сказал Аксаков на Неделе российского бизнеса. По его словам, многие понимают, что в текущих условиях "российский рынок является более интересным и более надежным с точки зрения защиты прав собственности и бизнеса".

Как сообщалось, на прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму РФ три законопроекта о продлении налоговой амнистии капиталов. Согласно основному законопроекту, предлагается в полном объеме сохранить объем гарантий для декларантов, воспользовавшихся предоставленной возможностью декларирования в ходе первого этапа (с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года). Декларантам также предлагается подвести под амнистию счета в зарубежных банках, закрытые на дату представления декларации, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Граждане, представившие декларацию в ходе первого этапа "амнистии капитала", могут повторно представить декларацию в ходе второго этапа. Специальная декларация может быть представлена в любой налоговый орган или центральный аппарат ФНС России по выбору декларанта.

Ранее сообщалось, что добровольное декларирование в рамках нового этапа "амнистии капитала" может продлиться с 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года. Такие сроки предусмотрены в законопроекте о продлении амнистии 2016 года, внесенном во вторник в Госдуму. Авторы законопроекта - депутаты Андрей Макаров, Анатолий Аксаков, Павел Крашенинников и Алексей Диденко.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов называл чуть более короткие сроки планируемого проведения амнистии, анонсированной президентом Владимиром Путиным на встрече с бизнесом в конце декабря - с марта по декабрь 2018 г.

Ранее сообщалось, что Великобритания активизирует борьбу с иностранными бизнесменами, которые используют страну для отмывания средств. Об этом британской газете The Times заявил государственный министр по делам безопасности и борьбе с экономическими преступлениями Бен Уоллес.

По его словам, с этой целью будет использован новый документ - ордер на состояние необъясненного происхождения (Unexplained wealth order (UWO), который вступил в силу на этой неделе. Он позволит британским властям замораживать и изымать собственность лиц, в случае, если они не смогут объяснить происхождение активов в размере, превышающем 50 тыс. фунтов стерлингов.

Согласно оценкам британских властей, ежегодно через Великобританию отмывается около 90 млрд фунтов стерлингов незаконных доходов.

Теги: Госдума
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