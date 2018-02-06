КНР подтвердила участие в строительстве автодороги из Владивостока в порт Восточный

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Китайская China Railway International Group (CRIG, входит в China Railway Group Limited, CREC) планирует принять участие в проектах строительства новых автомобильных дорог в Приморском крае, в первую очередь - от Владивостока до порта Восточный (залив Находка).

"Китайская железнодорожная корпорация CRIG подтвердила высказанное ранее намерение участвовать в реализации инвестиционных проектов по строительству автодорог в Приморье. Во вторник, 6 февраля, в ходе официального визита в Харбин врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с директором департамента CRIG Лян Эньгуаном, в рамках которой стороны подписали меморандум о сотрудничестве", - сообщает пресс-служба краевой администрации.

"В прошлом году делегация нашей корпорации посещала Приморский край и изучала дороги, ведущие к портам. Сегодня мы готовы приступить к проектированию и строительству конкретных участков трасс", - сказал Лян Эньгуан, слова которого приведены в сообщении.

Он сообщил, что корпорация уже рассматривает варианты строительства автодороги от Владивостока до порта Восточный. По его словам, при заключении соглашения с российской стороной о реализации проекта и определении модели финансирования корпорация готова вести дальнейшие переговоры с банками КНР для привлечения средств.

"В ходе встречи представитель Банка развития Китая И Чунь озвучил намерение финансовой организации принять участие в проекте", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что CRIG работает по модели государственно-частного партнерства с 2014 года и планирует реализовать проекты в Приморье по данному принципу. Стороны договорились разработать проект соглашения и дорожной карты по реализации проекта.

Губернатор предложил инвесторам также обратить внимание на участок, соединяющий Хуньчунь в провинции Цзилинь с портом Зарубино, который в будущем станет транспортным хабом региона. "С учетом загруженности трасс данный участок будет наиболее рентабельным", - пояснил А.Тарасенко.

Ранее сообщалось, что China Railways International Group планирует войти в число инвесторов проектов по модернизации международных транспортных коридоров (МТК) "Приморье-1" и "Приморье-2",

МТК "Приморье-1" связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. МТК "Приморье-2" соединяет китайскую провинцию Цзилинь с портами Славянка, Зарубино и Посьет.

China Railway International Group - одна из крупнейших государственных строительных компаний в Китае. Сфера деятельности охватывает несколько направлений: изыскание и проектирование, строительно-монтажные работы, промышленное производство, научные исследования и техническое консультирование, инвестиции и девелопмент, внешняя торговля.

CRIG является субхолдингом CREC, реализует международные проекты, осуществляет управление инвестициями, организует привлечение финансирования на международном рынке.