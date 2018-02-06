Кемеровский "Азот" отказался от идеи производить цианид натрия для золотодобытчиков

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - АО "Азот" (Кемерово, входит в АО "СДС Азот") в четверг сообщило об отказе от идеи производить цианид натрия.

"Ввиду общественной значимости данной темы, которая была вновь поднята в СМИ и социальных сетях, официально заявляю: сегодня "Азот" не производит и в будущем не планирует производить цианид натрия", - привела пресс-служба предприятия слова гендиректора "Азота" Игоря Безуха.

Согласно сообщению, "запрос предложений на технико-экономическое обоснование (ТЭО) производства цианида натрия официально был закрыт, проект дальнейшего развития не получил".

Как сообщалось, в январе 2017 года предприятие объявило тендер на разработку ТЭО проекта по производству цианида натрия. В марте 2017 года Безух сообщил журналистам, что проект по выпуску цианида натрия "не стоит в инвестиционной программе" на 2017 год.

Он также пояснил тогда, что идея организации выпуска цианида натрия на "Азоте" была обусловлена его географическим расположением. "Цианид натрия применяют предприятия, которые добывают рудное золото. Производители этого продукта (цианида натрия - ИФ) находятся в европейской части (РФ - ИФ), а географические потребители находятся от нас (от Кемеровской области - ИФ) в сторону Дальнего Востока. И поэтому мы сами себе задали вопрос - ну если уж его там производят и возят через нас, может быть попытаться (на "Азоте" - ИФ) его производить и сделать хотя бы ТЭО", - сказал Безух.

Вместе с тем, информация о планах создания производства цианида натрия на заводе в Кемерово получила определенный общественный резонанс. В частности, на сайте change.org была создана петиция против строительства производства. Автор петиции ссылался, в частности, на тяжелую экологическую ситуацию в области, которая способствует, в том числе, оттоку населения из региона.

Кемеровский "Азот" обеспечивает около 80% поставок аммиачной селитры сельскохозяйственным и промышленным потребителям Сибири и Дальнего Востока. Предприятие также производит аммиачную селитру промышленного назначения, которая используется горнодобывающими предприятиями.

АО "СДС Азот" объединяет кемеровское АО "Азот" и ООО "Ангарский азотно-туковый завод" в Иркутской области.

Согласно материалам на официальном сайте "СДС Азота", компания располагает мощностями для производства 1,055 млн тонн аммиака, 957 тыс. тонн аммиачной селитры, 515 тыс. тонн карбамида, 314 тыс. тонн сульфата аммония, 116 тыс. тонн капролактама. "СДС Азот" производит треть общего объема капролактама в России и обеспечивает около 50% общероссийского экспорта продукта.