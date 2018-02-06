Налоговая реформа США пока не подстегнула IT-гигантов тратить зарубежные прибыли

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшие ИТ-компании США не торопятся тратить средства, полученные от зарубежных операций и хранящиеся на зарубежных счетах, после налоговой реформы, пишет The Wall Street Journal.

В налоговую реформу было включено положение о единовременном снижении налога на репатриацию прибыли до 15,5%. По последним оценкам, пять самых больших по капитализации технологических компаний США хранят на зарубежных счетах свыше $500 млрд, и снижение налога на репатриацию, по мнению американских властей, могло заставить их увеличить инвестиции в развития бизнеса в Штатах.

"Когда в прошлом мы видели возможность для инвестиций, мы не ждали реформы и инвестировали средства", - заявила финансовый директор Microsoft Эми Худ. Ее коллега из Alphabet Рут Порат сказала, что "подход компании к распределению капитала не изменился", а финдиректор Amazon Брайан Ославски отметил, что его компания и так тратит значительные средства на рабочую силу.

Вместе с тем Apple, хранящая больше всех средств на иностранных счетах, ранее сообщила о намерении вернуть большую часть полученной за рубежом прибыли в США, при этом компания готова будет заплатить единовременный налог в размере около $38 млрд.

Facebook, последняя компания из "большой пятерки", пока не сообщала о своих планах в отношении инвестиций и влияния на нее налоговой реформы.

При этом большинство компаний отметили, что новые положения налогового законодательства слишком сложны, и их юристы пока заняты их оценкой. Новые заявления об увеличении инвестиций могут быть сделаны в ближайшие недели.