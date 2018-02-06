Самый влиятельный профсоюз Германии IG Metall добился повышения зарплат

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Германский профсоюз IG Metall, крупнейшее объединение работников промышленности в Европе, добился от работодателей существенных уступок, включая повышение заработной платы на 4,3% и права на льготную 28-часовую рабочую неделю в особых случаях, пишет Sueddeutsche Zeitung.

Предварительные условия, которые немного мягче для компаний, чем начальные требования профсоюза, действуют для земли Баден-Вюртемберг. Как ожидается, в ближайшее время они будут распространены на всех членов IG Metall - около 3,9 млн человек.

Члены профсоюза работают в крупнейших автомобилестроительных компаниях (BMW, Porsche, Audi, Volkswagen) и таких промышленных концернах, как ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Airbus, Bosch. На прошлой неделе они провели серию круглосуточных забастовок, чтобы подтолкнуть компании к сотрудничеству.

Повышение зарплаты вступит в силу с апреля 2018 года. За три месяца (январь-март) работники получат единовременную доплату в размере 100 евро.

Правом на сокращенную рабочую неделю смогут воспользоваться те, кому нужно больше времени для ухода за детьми или престарелыми членами семьи.

С 2019 года членам профсоюза полагается единовременная доплата в 400 евро и бонус в размере 27,5% месячного оклада. Рабочие со сменным графиком смогут вместо денег взять дополнительное время отдыха.

Соглашение IG Metall с работодателями рассчитано на 27 месяцев. Компании предлагали более существенное повышение зарплат за этот период (на 6,8%), но без сокращенной рабочей недели и единовременных выплат.