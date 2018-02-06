Зубков не исключил покупку акций "Газпрома" в случае падения цен на них

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков может снова вложиться в акции своей компании в случае нового падения курса акций - так он прокомментировал журналистам недавно раскрытую в соответствии с корпоративным законодательством сделку по продаже им пакета акций концерна.

В конце января он продал примерно за 27 млн рублей пакет акций, купленный в июне на 5,5 млн рублей дешевле, следует из раскрытия информации "Газпрома".

"Это нормальное явление, все люди делают так. На падении мы покупаем акции, а на пике продаем. Во всем мире так, и никаких тут нет каких-то там..., что это связано с компанией. Это мое личное дело, и нет здесь никаких подводных камней. Все мы так делаем. Мы как публичные люди", - прокомментировал он сделку журналистам.

"Завтра опять если будет падение, я опять куплю эти акции. Это рынок, во всем мире так. Акции для того и нужны, чтобы они ходили на рынке. Что я украл их? Я их купил. Они так в Газпромбанке и лежат, эти деньги. Но, может, подумаю, может что-то и придумаю. Не знаю, и если честно, даже и не думал об этом", - сказал Зубков.