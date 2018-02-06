Новым главой Avon назначен ветеран Unilever Ян Зейдервельд

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американский производитель косметики Avon Products, работающий на рынке прямых продаж, назначил новым главным исполнительным директором Яна Зейдервельда. Он вступает в должность немедленно, а также будет включен в состав совета директоров, сообщается в пресс-релизе компании.

Зейдервельд, которому сейчас 53 года, ранее был президентом европейского подразделения Unilever.

Шери Маккой, прежний CEO, в августе прошлого года объявила о намерении покинуть компанию, которую она возглавляла с 2012 года.

Avon, основанная в 1886 году, в настоящее время представлена почти в 70 странах, за исключением США, и имеет около 6 млн независимых продавцов. Ее штаб-квартира находится в Лондоне. Североамериканский бизнес Avon был выделен в отдельную компанию, которая контролируется частной инвестфирмой Cerberus Capital Management.

Котировки акций Avon с начала текущего года выросли на 8,6%. Однако за последние 12 месяцев капитализация компании упала на 59% и составляет около $1 млрд.