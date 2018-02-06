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Европейские рынки акций рухнули во вторник рекордными темпами за полтора года

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Западной Европы резко снизились во вторник вслед за обвалом на Уолл-стрит и в Азии. Сводный индекс крупнейших европейских предприятий Stoxx Europe 600 по итогам торгов опустился на 2,4%, что стало максимальным падением с июня 2016 года. Значение индикатора стало минимальным с августа.

Британский FTSE 100 снизился на 2,6%, до минимума за 10 месяцев. Французский CAC 40 и германский DAX потеряли по 2,3%, итальянский FTSE FTSE MIB и испанский IBEX 35 - также более 2%.

Во вторник упали все 19 отраслевых подындексов Stoxx 600, причем рост продемонстрировали всего 27 компаний из 600.

"Причины и драйверы распродажи будут обсуждаться не один день, но, похоже, сложились идеальные условия для падения. В числе факторов - затяжное ралли 2017 года, которое продолжилось в январе, низкая волатильность, низкие процентные ставки, излишние оптимизм и самодовольство инвесторов, чрезмерная закредитованность", - отметил глава аналитического департамента Accendo Markets Майк ван Дулькен.

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На фоне обвала мирового рынка акций и всплеска волатильности аналитики Citi рекомендуют инвесторам "уходить" в цветные металлы, а не в облигации и другие активы с фиксированным доходом. Как отмечается в их обзоре, активный рост мировой экономики и ожидаемое усиление инфляционного давления являются отличным обоснованием для дальнейшего повышения цен на металлы.

Тем временем инвестиционный директор UBS подразделения по управлению состояниями в UBS AG Марк Хефеле отметил, что европейские акции могут стать "надежной гаванью" во время волатильности благодаря тому, что котировки бумаг компаний Старого Света не так переоценены, как бумаги фирм США, и благодаря их сильной зависимости от растущей мировой экономики.

Курс ценных бумаг BP Plc опустился на 1,5%. Нефтяной гигант зафиксировал квартальный убыток впервые с середины 2016 года, причинами стали налоговые изменения в США и единовременные списания в связи с аварией 2010 года на платформе в Мексиканском заливе.

Акции BNP Paribas подешевели на 3,3% на торгах в Париже, так как чистая прибыль крупнейшего французского банка в IV квартале была меньше ожиданий рынка.

Слабая квартальная отчетность привела к падению стоимости бумаг германской Munich Re, одной из ведущих перестраховочных компаний мира, на 4,4%.

Теги: рынок акций, Западная Европа
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