Первый долевой договор с применением блокчейна зафиксирован в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росреестр, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и ВЭБ зарегистрировали первый в РФ договор долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья с применением технологии блокчейн, говорится в совместном сообщении компаний.
Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Взнос застройщика по ДДУ отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания средств на компенсационный счет Фонда.
Напомним, что застройщики, привлекающие средства граждан, отчисляют в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.
Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ.
Технологическим партнером выступил созданный ВЭБом центр компетенций Блокчейн Коммуна.
"Фонд дольщиков и Росреестр уже провели более 20 тысяч транзакций. Важно обеспечить с одной стороны открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой - гарантировать их безопасность. Применение технологии блокчейн позволяет решить эту задачу", - приводятся в сообщении слова гендиректора АИЖК Александра Плутника.
В свою очередь руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что по итогам пилотного проекта планируется максимально точно оценить эффективность технологии блокчейн в учетно-регистрационном процессе.
Блокчейн - это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей и устойчивая к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Первоначально блокчейн развивался для рынков криптовалют, позднее технология стала использоваться для проведения различных операций. Блокчейн-интегратор представляет собой платформу для проведения соответствующих транзакций.
Ранее сообщалось, что с 1 января по 1 июля 2018 года в Москве пройдет пилотный проект по использованию блокчейна для мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости. Правительство РФ рекомендовало принять участие в "пилоте" ВЭБу, Сбербанку и "Ростелекому".