Первый долевой договор с применением блокчейна зафиксирован в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росреестр, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и ВЭБ зарегистрировали первый в РФ договор долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья с применением технологии блокчейн, говорится в совместном сообщении компаний.

Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Взнос застройщика по ДДУ отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания средств на компенсационный счет Фонда.

Напомним, что застройщики, привлекающие средства граждан, отчисляют в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ.

Технологическим партнером выступил созданный ВЭБом центр компетенций Блокчейн Коммуна.

"Фонд дольщиков и Росреестр уже провели более 20 тысяч транзакций. Важно обеспечить с одной стороны открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой - гарантировать их безопасность. Применение технологии блокчейн позволяет решить эту задачу", - приводятся в сообщении слова гендиректора АИЖК Александра Плутника.

В свою очередь руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что по итогам пилотного проекта планируется максимально точно оценить эффективность технологии блокчейн в учетно-регистрационном процессе.