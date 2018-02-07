Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменовВ РоссииПочти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документовЭкономикаКудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в России
Экономика

Первый долевой договор с применением блокчейна зафиксирован в России

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Росреестр, Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) и ВЭБ зарегистрировали первый в РФ договор долевого участия (ДДУ) в строительстве жилья с применением технологии блокчейн, говорится в совместном сообщении компаний.

Договор заключен в Ленинградской области, которая является пилотным регионом реализации проекта. В рамках проекта блокчейн-решение применяется при взаимодействии Росреестра и публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Взнос застройщика по ДДУ отражен в блокчейн-сервисе для последующего резервирования и списания средств на компенсационный счет Фонда.

Напомним, что застройщики, привлекающие средства граждан, отчисляют в Фонд защиты прав дольщиков 1,2% от стоимости каждого ДДУ. Для регистрации ДДУ Росреестр должен получить от Фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.

Применение технологии блокчейн в рамках взаимодействия Фонда и Росреестра позволяет всем участникам проекта иметь доступ к актуальной информации по процессу регистрации каждого ДДУ.

Технологическим партнером выступил созданный ВЭБом центр компетенций Блокчейн Коммуна.

"Фонд дольщиков и Росреестр уже провели более 20 тысяч транзакций. Важно обеспечить с одной стороны открытость информации об этих операциях для участников процесса, с другой - гарантировать их безопасность. Применение технологии блокчейн позволяет решить эту задачу", - приводятся в сообщении слова гендиректора АИЖК Александра Плутника.

В свою очередь руководитель Росреестра Виктория Абрамченко отметила, что по итогам пилотного проекта планируется максимально точно оценить эффективность технологии блокчейн в учетно-регистрационном процессе.

Блокчейн - это технология распределенных баз данных (реестров), основанная на постоянно продлеваемой цепочке записей и устойчивая к фальсификации, пересмотру, взлому и краже информации. Первоначально блокчейн развивался для рынков криптовалют, позднее технология стала использоваться для проведения различных операций. Блокчейн-интегратор представляет собой платформу для проведения соответствующих транзакций.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 1 июля 2018 года в Москве пройдет пилотный проект по использованию блокчейна для мониторинга достоверности сведений Единого госреестра недвижимости. Правительство РФ рекомендовало принять участие в "пилоте" ВЭБу, Сбербанку и "Ростелекому".

Теги: РФ, блокчейн
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Кудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в РоссииКудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в России
Он отметил, что для развития образования и здравоохранения "нужно где-то немного снять, с каких-то программ, повышение пенсионного возраста тоже частично решает эту задачу"Подробнее
The Telegraph узнал о беспокойстве британской разведки из-за IPO En+ в ЛондонеThe Telegraph узнал о беспокойстве британской разведки из-за IPO En+ в Лондоне
В ноябре российская компания, чьим основным владельцем является Олег Дерипаска, смогла привлечь $1 млрдПодробнее
Чемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"Чемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"
"Ростех" и Renault подбирают кандидата на смену действующему президенту компании Николя МоруПодробнее
Забег "газелей"Забег "газелей"
Рейтинг самых быстрорастущих компаний РоссииПодробнее
Курс биткойна опустился ниже $6000Курс биткойна опустился ниже $6000
Альтернативные криптовалюты также резко дешевеютПодробнее
В РФ начали тестировать снятие наличных с карт в кассах магазиновВ РФ начали тестировать снятие наличных с карт в кассах магазинов
Этой технологией интересуются Сбербанк и MastercardПодробнее
Индексы в США рухнули на рекордные с 2011 года 4%Индексы в США рухнули на рекордные с 2011 года 4%
С резкого снижения начались и торги в АзииПодробнее
Индекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дняИндекс Dow Jones продемонстрировал рекордное падение в течение дня
Ситуация на бирже произошла на фоне слов Дональда Трампа о прочном фундаменте американской экономикиПодробнее
Роман Абрамович просил о виде на жительство в ШвейцарииРоман Абрамович просил о виде на жительство в Швейцарии
Причины, по которым миллиардер отозвал свою заявку, запрещено разглашать по решению судаПодробнее
Швейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищШвейцария и США возглавили список стран - налоговых убежищ
Однако при суммировании всех зависимых территорий Великобритании она заняла бы в нем первое местоПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииБизнес-омбудсмен Титов обнародовал список желающих вернуться в РФ бизнесменовВ РоссииПочти во всех ведомствах Дагестана началась масштабная выемка документовЭкономикаКудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в РоссииВ миреДжим Керри удалил страницу в фейсбуке из-за "вмешательства России"В РоссииЦИК зарегистрировал новых кандидатов в президенты РФВ миреАльянс Меркель договорился с союзниками о коалиции и формировании правительства

Греф рассказал о своей работе дворником

Глава Сбербанка призвал быть неравнодушными к происходящему вокруг Подробнее

Международные резервы РФ в январе выросли на 3,5%

Бюро ОБСЕ проведет долгосрочное наблюдение перед выборами в 32 регионах РФ

Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

Экономический рост вернулся в Европу

Срок выдачи загранпаспорта не по месту прописки сократили

Реальный размер средней пенсии в РФ в декабре вырос на 1,6%

Госдума разрешила МФЦ принимать платежи напрямую от населения

Спецназ Сирии получил в свое распоряжение обломки сбитого Су-25

Инфляция в РФ в январе 2018 года оказалась ниже декабрьской

Глава РФПЛ выступил за возвращение пива на стадионы

Прядкин заявляет, что лига - за борьбу с алкоголизмом, но считает, что "пиво - атрибут настоящего футбольного болельщика" Подробнее

Врио главы Дагестана подписал указ о назначении Здунова премьером республики

Американский беспилотник провел очередную разведку у линии разграничения в Донбассе

Клинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в Сирии

Клинцевич сообщил о возможном использовании ПЗРК "Игла" против Су-25 в СирииИсточник поставки оружия выясняется Подробнее

Рост числа годных к службе призывников объяснили успехами в детской медицине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru