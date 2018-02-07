Импорт легковых машин в РФ в 2017 году остался почти на уровне 2016 года

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Импорт легковых автомобилей в Россию в 2017 году составил 267,7 тыс. на общую сумму $6,697 млрд против 267 тыс. на $6,027 млрд годом ранее, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таким образом, показатель в физическом выражении вырос лишь на 0,3%.

Ввоз легковых автомобилей из стран дальнего зарубежья сократился на 1,1%, до 250,2 тыс. на общую сумму $6,579 млрд. Из стран СНГ импорт, напротив, вырос на 24,1% и составил 17,5 тыс. машин на $118 млн.

Импорт грузовых автомобилей в 2017 г. подскочил на 56,6%, до 31,8 тыс. шт. на сумму $1,999 млрд. В том числе из стран дальнего зарубежья было ввезено 27,2 тыс. автомобилей на $1,141 млрд против 16,6 тыс. шт. на $555,6 млн годом ранее. Импорт грузовиков из стран СНГ вырос на 24,3%, до 4,6 тыс. на $858,2 млн.

Экспорт легковых автомобилей из РФ в 2017 г. вырос на 24,1%, до 84,4 тыс. штук на общую сумму $1,32 млрд. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья подскочил на 40,2% - было поставлено 32,8 тыс. машин на сумму $608,4 млн, в страны СНГ поставки выросли на 15,7%, до 51,6 тыс. штук на $711,8 млн.

За пределы России в прошлом году было продано 14,6 тыс. грузовых автомобилей (+2,1%) на общую сумму $335,9 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 3,7 тыс. шт. (падение в 1,6 раза) на сумму $136,9 млн, в страны СНГ - 10,9 тыс. шт. (+31,3%) на $199 млн.