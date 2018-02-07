Монополия Кристиана Лубутена на выпуск обуви с красной подошвой оказалась под угрозой

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Известный французский дизайнер Кристиан Лубутен может проиграть суд голландской компании и лишиться эксклюзивного права на производство женской обуви с красной подошвой, пишет The New York Times.

Лубутен сделал себе имя на женских туфлях на очень высоком каблуке, отличительной чертой которых является ярко-красный цвет подошвы.

В 2012 году дизайнер подал в суд на голландскую компанию Van Haren, которая также начала продавать туфли на высоком каблуке и с красной подошвой, но по гораздо меньшей цене. По его мнению, продукция фирмы нарушала его интеллектуальные права. Суд первой инстанции встал на сторону дизайнера, и Van Haren пришлось приостановить продажу такой обуви.

Однако компания подала апелляцию, и теперь дело дошло до Европейского суда, высшей судебной инстанции ЕС. И в среду стало известно, что генеральный адвокат суда Мацей Шпунар рекомендовал вынести решение не в пользу Лубутена. В частности, он пришел к выводу, что цвет подошвы не должен рассматриваться отдельно от формы товара, а форма не признается торговой маркой на территории ЕС.

Его рекомендация не является обязательной для исполнения, однако обычно суды прислушиваются к мнению генерального адвоката.