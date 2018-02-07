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Минприроды предложило уменьшить водоохранную зону Байкала в 10 раз

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды России внесло в правительство РФ проект распоряжения, предусматривающий уменьшение водоохранной зоны Байкала.

"Проектом распоряжения предусматривается уточнение существующих границ водоохранной зоны озера Байкал с учетом использования научно-обоснованного подхода, предложенного Сибирским отделением Российской академии наук - Института географии им. В.Б.Сочавы", - говорится в сообщении пресс-службы Минприроды, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Cейчас площадь действующей водоохранной зоны Байкала составляет 57,2 тысяч квадратных километров, в ее границах расположено 159 населенных пунктов и различных объектов социальной и инженерной инфраструктуры. На этих объектах действует режим запретов и ограничений.

По новому распоряжению, границы водоохранной зоны озера Байкал корректируются до 5,9 тысяч квадратных километров, по сообщению Минприроды, без ущерба для экосистемы озера.

Как ранее заявил глава Минприроды России Сергей Донской, изменение границ не повлечет снижения режима охраны озера, при этом оно исключит противоречия требованиям водного законодательства - распространение водоохранной зоны на территории населенных пунктов с различными объектами инфраструктуры.

Во время прошлогодней "прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным жители поселка Хужир на Байкале пожаловались главе государства, что из-за строгого природоохранного законодательства у них проблемы с ремонтом дорог, невозможно полноценно пользоваться лесом и полями. В результате Путин поручил правительству РФ и региональным властям скорректировать границы водоохранной зоны Байкала "в целях обеспечения жизнедеятельности населения".

Теги: Минприроды, Байкал
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