Минкомсвязи поддержало упрощение взаимодействия операторов связи с должниками

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи предложило правительству РФ дать положительный отзыв на поправки в так называемый антиколлекторский закон, которые упростят взаимодействие операторов связи с абонентами-должниками, следует из проекта отзыва, с которым ознакомился "Интерфакс".

"Принятие законопроекта будет способствовать получению гражданами своевременной и полной информации об оказанных услугах связи, а также сохранит для них привычные способы коммуникаций с лицами, оказывающими телекоммуникационные услуги", - говорится в документе.

Текущая редакция закона запрещает операторам связи указывать размер и структуру задолженности в sms, а также телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи.

В проекте отзыва отмечается, что сейчас взаимодействие операторов с должниками неинформативно и "вызывает неудобство и временные затраты". В результате этого в call-центры поступает более 2 млн обращений абонентов за дополнительной информацией в месяц.

Кроме того, причиной принятия антиколлекторского закона были "громкие случаи" с участием коллекторов, однако этот вопрос находится в области взыскания задолженности по договорам потребительского кредита. "Вместе с тем операторы связи не выдают потребительские кредиты (займы) и не являются коллекторами", - поясняется в документе.

Законопроект были внесен в Госдуму сенатором Людмилой Боковой в конце 2017 года.

Согласно пояснительной записке к документу, ежемесячно у операторов связи образуется более 3,5 млрд рублей дебиторской задолженности, из которых без суда удается вернуть от 30% до 80%. Через sms-информирование абонентов операторам удается вернуть около 23 млрд рублей ежегодно. Однако в I полугодии 2017 года из-за запрета указывать в sms и автоматических голосовых сообщениях размер и структуру долга возврат задолженности сократился почти на 1 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отмечается в документе.