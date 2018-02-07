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Экономика

Рубль снизился к доллару и слегка вырос к евро следом за глобальным рынком

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США растет, евро слегка снижается на Московской бирже в среду вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая укрепление доллара на Forex и возобновление снижения цен на нефть.

Курс доллара США составил 57,19 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 33,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,32 руб./EUR1, опустившись на 5,5 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 15,81 копейки - до 63,09 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение к доллару, но перешел к повышению к евро следом за динамикой валют на глобальном рынке, где котировки доллара США возобновили рост после очередного продления финансирования правительства до 23 марта. Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США. Срок нынешнего финансирования деятельности правительства истекает в четверг, 8 февраля.

В фокусе внимания участников внутреннего валютного рынка заседание ЦБ РФ в пятницу. После публикации данных по инфляции в январе, зафиксировавших снижение годовой инфляции к новому рекордному минимуму, аналитики повысили вероятность того, что ЦБ РФ снизит ключевую ставку не на 25, а сразу на 50 базисных пунктов.

Инфляция в РФ в январе 2018 года, несмотря на индексацию ряда тарифов на транспорт, оказалась ниже декабрьской - 0,3% против 0,4% в декабре, сообщил в среду Росстат (прогнозное повышение инфляции составляло 0,4%). В ноябре и октябре потребительские цены в стране прибавляли по 0,2%.

В январе 2017 года инфляция равнялась 0,6%. Поэтому в годовом выражении инфляция в январе 2018 года, по данным Росстата, снизилась до 2,2% с 2,5% в декабре, обновив тем самым рекордный минимум. Базовая инфляция, которая не учитывает динамику цен на овощи и фрукты и тарифов, замедлилась еще сильнее, до 1,9% годовых.

Цены на нефть, демонстрировавшие уверенный подъем в ходе торгов в среду, перешли к снижению после публикации данных Минэнерго США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд, а также рост добычи до нового рекорда.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 0,9% - до $66,26 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,81% - до $62,24 за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей - до 420,25 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти за минувшую неделю на 2,8 млн баррелей, бензина - на 200 тысяч баррелей, но при этом снижение на 800 тысяч баррелей для дистиллятов. Запасы нефти в Кушинге, где хранится нефть, торгуемая на NYMEX, уменьшились за неделю на 711 тысяч баррелей. Добыча нефти в США по итогам недели выросла на 3% - до 10,251 млн баррелей в сутки (б/с), нового рекорда для еженедельных данных.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин, наблюдаемое ослабление рубля связано, с одной стороны, с ростом индекса доллара на глобальном рынке, с другой - со снижением цен на нефть. "Доллар растет, в том числе, на ожиданиях ужесточения монетарной политики ФРС США в связи со сменой главы регулятора. Все остальные основные мировые валюты дешевеют к доллару в рамках этого восходящего движения. Что касается нефти, то котировки "черного золота" снижаются, отыгрывая, в том числе, очень сильный рост добычи в США, как на то указали данные американского Минэнерго. Нефтедобыча в США за неделю прибавила 332 тыс. баррелей в сутки, то есть этот недельный рост фактически во многом нивелировал все соглашение ОПЕК+, и это очень большой негатив для рынка энергоносителей. По всей видимости, уже в ближайших отчетах ОПЕК, МЭА и Минэнерго США мы увидим изменение прогнозов баланса спроса и предложения не в пользу роста цен на нефть. Что касается факторов поддержки рубля, то таковым по-прежнему остается приток капитала в ОФЗ. В среду Минфин провел два очень удачных размещения с переподпиской в несколько раз, так как в ожидании снижения ставки ЦБ РФ инвесторы активно покупают российский долг", - отмечает Нигматуллин.

"Предстоящее в пятницу заседание ЦБ РФ ознаменуется, по всей видимости, еще одним снижением ключевой ставки. Банк России неоднократно говорил о своем желании перейти к нейтральной процентной ставке, и при текущем пятипроцентном расхождении уровня инфляции и ключевой ставки снижение ее уровня на заседании в пятницу сразу на 0,5%, до 7,25%, вполне обоснованно. Помимо низких инфляционных ожиданий, этому способствует и ситуация на валютном рынке, где российский рубль получает поддержку от высоких цен на нефть и очень уверенно торгуется к бивалютной корзине. Как следствие, снижение ключевой ставки не сможет оказать сильного негативного эффекта и привести к ненужной волатильности на валютном рынке", - полагает главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка "Возрождение" Михаил Берулава.

"Данные Росстата подталкивают Банк России к более быстрому смягчению денежно-кредитной политики. На ближайшем заседании 9 февраля большинство ожидает снижения ключевой ставки на 0,25%, но сегодняшние данные по инфляции вполне могут склонить ЦБ к снижению ставки на 0,5%. Регулятор может почти не тревожится за инфляцию и инфляционные ожидания - они находятся на многолетних минимумах. В то же время, разница между ключевой ставкой ЦБ и инфляцией на текущий момент составляет 5,55%. Это большая разница - заметно выше, чем в развивающихся странах, и существенно выше, чем в развитых. Потенциал для снижения ключевой ставки сохраняется", - считает старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 февраля на 26,63 копейки, до 56,9533 руб./$1, и снизил курс евро на 39,84 копейки, до 70,531 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился на 11,85 копейки по отношению ко вторнику и составил 57,0738 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 по МСК среды снизился на 10,48 копейки и составил 57,0889 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 466,631 млн, из которых $985,906 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 480,725 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 30,89 копейки - до 70,5646 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 22,49 копейки и составил 70,5502 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR695,111 млн, из которых EUR284,966 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR410,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов по преимуществу снизились в среду по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 7,49% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,53% годовых. Ставки на сроки 1 и 3 месяца снизились на 2 б.п. - до 7,59% и 7,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,63% годовых.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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