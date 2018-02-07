Рынок безалкогольного пива в России вырос на 9,4% на фоне проблем в алкогольном сегменте

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сегмент безалкогольного пива продолжает расти на фоне снижения российского рынка пива в целом. В 2017 году продажи безалкогольного пива выросли на 9,4% (в объемном выражении), сообщила пивоваренная компания "Балтика" (Carlsberg Group) со ссылкой на данные розничного аудита Nielsen.

Последовательный рост объемной доли сегмента безалкогольного пива на российском рынке пива наблюдается на протяжении нескольких лет: в 2013 году на долю сегмента приходилось 0,9%, в следующие три года этот показатель увеличивался на 0,1 процентных пункта ежегодно. В 2017 году на долю безалкогольного сегмента пришлось 1,4% всего рынка (рост на 0,2 п.п. к 2016 году).

"Это связано с рядом причин: серьезными инвестициями пивоваренных компаний в высокотехнологичное оборудование, бренд-маркетинг и торговый маркетинг, в том числе активной рекламной поддержкой брендов на телевидении. Сегмент безалкогольного пива растет и благодаря популяризации здорового образа жизни среди населения России. Потребители начинают отдавать предпочтение безалкогольным сортам", - сказал "Интерфаксу" старший директор по развитию национальных и региональных брендов ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Павел Еранкевич.

Ставка на безалкогольный рынок

Международные пивоваренные компании - Carlsberg, AB InBev и Heineken - инвестируют в развитие производства безалкогольного пива в России на фоне сжатия их традиционного рынка. По оценке Carlsberg, российский рынок пива в 2017 году сократился на 4-5% из-за запрета производить и продавать пиво в ПЭТ-упаковке более 1,5 литра. По сравнению с 2016 годом, когда рынок относительно стабилизировался (Carlsberg оценивал его падение в 1-2%), динамика ухудшилась, но осталась в рамках ожиданий (Союз российских пивоваров, объединяющий крупнейших игроков, прогнозировал снижение рынка пива в пределах 5% по итогам года).

"Стоит отметить, что производство безалкогольного пива - более дорогостоящий и трудоемкий процесс по сравнению с выпуском обычного пива. Тем не менее, в связи с ростом сегмента пивовары инвестируют в его развитие", - сообщил Еранкевич. По его словам, в 2009 году на российском рынке было представлено 40 сортов безалкогольного пива, в 2017 году их количество выросло до 73 (из них 33 российские). "Балтика" является лидером безалкогольного сегмента с долей более 55% (среди безалкогольных брендов компании - "Балтика 0", "Carlsberg Безалкогольное", Zatecky Gus Non-Alcoholic).

"Во всем мире мы наблюдаем рост сегмента безалкогольного пива, его выбирают многие миллениалы. Поэтому нам кажется правильным поддерживать эту категорию. Безусловно, в каждой стране своя структура потребления и потребительские предпочтения. Однако опыт европейских стран говорит о перспективности сегмента в целом. Мы видим двузначный рост этого сегмента на многих рынках. В Германии он достигает 5%, а в Испании, где государство активно взаимодействует с пивоваренным сектором - 15% от всего рынка пивоваренной продукции. Мы считаем, что в будущем мировой рынок пива покажет рост в стоимости за счет развития сегментов безалкогольного пива", - сказал Еранкевич.

AB InBev (BUD Alcohol Free, Stella Artois Non Alcohol, Hoegaarden 0,0) ранее объявила о планах увеличить долю безалкогольного и слабоалкогольного пива до 20% в глобальном портфеле брендов к 2025 году. "Мы верим в перспективы развития безалкогольного сегмента, и считаем, что в России для этого есть большой потенциал", - отметили в компании.

"Мы наблюдаем рост спроса на безалкогольное пиво на всех рынках присутствия Heineken. В Европе безалкогольный сегмент рос в среднем на 5% за последние пять лет. В России в 2016 году рынок безалкогольного пива вырос на 12%. Согласно прогнозам, к 2018 году потребление безалкогольного пива в три раза превысит показатель 2013 года", - говорил гендиректор Heineken в России Этьен Страйп на презентации бренда безалкогольного пива Heineken 0.0, который голландский концерн вывел на российский рынок в прошлом году.

По данным Nielsen, в 2016 году объем продаж безалкогольного пива на российском рынке увеличился на 12% в натуральном и на 14% в денежном выражении.

Еще одним растущим сегментом рынка остается сегмент разливного пива на вынос (DIOT - draught in off-trade): по итогам 2017 года его доля выросла на 2 п.п., до 10,5% от всего рынка пива, сообщила "Балтика". Доля компании в этом сегменте составляет 20,4% (рост на 5,3 п.п. по сравнению с 2016 годом). В ответ на рост сегмента DIOT в прошлом году "Балтика" инвестировала 417 млн рублей в установку линий розлива в ПЭТ-кеги на своих заводах в Ростове-на-Дону и Новосибирске (общий объем инвестиций компании составил 3,5 млрд рублей).

Шансы на стабилизацию рынка

Кроме эффекта от ограничения пива в ПЭТ-упаковке, на динамике рынка пива в 2017 году негативно сказывались погода в летние месяцы в отдельных регионах России и продолжающееся снижение реальных доходов населения, отмечали в "Балтике".

В среду Carlsberg (лидер на российском рынке пива с долей 31,9% в натуральном выражении) сообщил о падении продаж в России на 14%. Компания также отразила списания на сумму примерно $800 млн из-за переоценки стоимости бренда "Балтика" с учетом спада на рынке пива после ограничения ПЭТ.

"Учитывая проведение Чемпионата мира по футболу, сохранение ставки акциза на уровне 2017 года и отсутствие попыток новых запретов и ограничений, можно сказать, что в 2018 году у пивоваренной отрасли появятся шансы на стабилизацию", - считает представитель Союза пивоваров.

"В 2018 году рынок получит значительный дополнительный стимул в виде Чемпионата мира по футболу. Мундиаль может стать одним из драйверов роста спроса на продукцию пивоваренных компаний, но этот рост будет происходить исключительно в период с середины июля до середины июля", - отметил он.