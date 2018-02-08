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Экономика

Schlumberger подала в ФАС новое ходатайство о покупке доли в Eurasia Drilling

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Schlumberger подала в Федеральную антимонопольную службу РФ новое ходатайство о покупке доли в Eurasia Drilling Company, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

"Новое ходатайство пришло два дня назад. Правда, я еще не видел, что там, но коллеги мои смотрят сейчас", - сказал Артемьев журналистам в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

Как сообщалось, в настоящее время ФАС рассматривает ходатайства на покупку EDC от Schlumberger, а также от консорциума во главе с РФПИ. Американская сервисная компания хочет купить 51% в Eurasia Drilling, РФПИ и партнеры - 16,1%. Сделки формально не связаны, но основной владелец EDC Александр Джапаридзе отмечал, что совместно они обладают позитивным эффектом. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее говорил, что в инвестициях в EDC также заинтересованы партнеры фонда из Саудовской Аравии.

И ФАС, и Минприроды России заявили, что EDC работает на стратегических российских месторождениях, поэтому Schlumberger должна представить гарантии того, что российская буровая компания не пострадает от санкций.

Минприроды предложило обязать Schlumberger принудительно продать свою долю стратегическому инвестору, если санкции усилятся, а также сохранить все действующие контракты EDC. Аналогичные условия российские власти выдвигали в 2015 году, когда Schlumberger хотела купить EDC в первый раз. Тогда американская компания в итоге отказалась от сделки.

По мнению Минприроды, для сделки по покупке доли EDC иностранными фондами во главе с РФПИ таких ограничений не должно быть.

Eurasia Drilling специализируется на бурении в России как на суше, так и на шельфе, имеет в парке четыре собственные самоподъемные плавучие буровые установки (СПБУ), которые законтрактованы для бурения на Каспии. Кроме того, компания работает в странах СНГ и Северном Ираке.

По последним данным, Eurasia Drilling контролируют глава компании Александр Джапаридзе (около 31% акций) и его партнер - бывший глава "Роснефти" Александр Путилов (22,4%). Небольшой пакет принадлежит главе "ЛУКОЙЛа" Вагиту Алекперову.

Теги: Schlumberger, Eurasia Drilling Company, ФАС
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