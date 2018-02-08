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Twitter получила квартальную прибыль впервые в своей истории

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Американская компания Twitter Incorporated. которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, в четвертом квартале 2017 года получила чистую прибыль впервые за свою 12-летнюю историю.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $91,1 млн, или 12 центов на акцию, против убытка в размере $167 млн, или 23 центов на акцию, за сопоставимый период 2016 года.

Скорректированная прибыль в минувшем квартале составила 19 центов на акцию и превысила консенсус-прогноз опрошенных Fact Set аналитиков, который равнялся 14 центам на акцию.

Квартальная выручка Twitter повысилась на 2%, до $731,6 млн при ожидавшихся рынком $686,1 млн. Выручка от рекламы увеличилась на 7% в годовом выражении.

Количество пользователей Twitter (активность учетной записи не реже раза в месяц) практически не изменилось за квартал и выросло на 4% в годовом выражении, составив 330 млн человек. Эксперты ожидали, что число пользователей будет равняться 332 млн человек.

Цена акций Twitter взлетела на 13,3% на предварительных торгах в Нью-Йорке в четверг. За последние 12 месяцев капитализация компании подскочила на 44%, до $18,75 млрд.

Теги: Twitter
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