Курс доллара на Московской бирже впервые с 26 декабря превысил 58 рублей

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, при этом курс доллара поднялся выше 58 руб./$1 впервые с 26 декабря на фоне роста американской валюты на глобальном рынке.

Курс доллара США составил 58,03 руб./$1 в 15:31 МСК, что на 41,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,93 руб./EUR1, поднявшись на 26 копеек.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабеет к доллару и евро следом за продолжающей снижаться нефтью и укреплением американской валюты на глобальном рынке, обусловленным достижения в Сенате США договоренностей о бюджете на ближайшие два года и продолжении финансирования работы правительства страны. Поддержку курсу доллара оказывает также вероятность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в связи с ростом инфляционных ожиданий.