Минфин отверг идею Минэкономразвития о создании Фонда развития инфраструктуры

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Минфин не поддержал текущую версию разработанного Минэкономразвития плана мероприятий по инфраструктурной ипотеке, в том числе предложение по созданию Фонда развития инфраструктуры, рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с позицией ведомства.

Как сообщалось, в дорожной карте Минэкономразвития, которую оно внесло в правительство в конце ноября, предлагалось создать Фонд развития инфраструктуры "за счет бюджетных средств на развитие инфраструктуры, а также средств, отчисляемых в фонд, исходя из прироста доходов бюджетов в результате реализации проектов".

Минэкономразвития при этом видело функции фонда в привлечении заемного капитала через размещение облигаций, обеспеченных госгарантиями, в финансировании в виде капитального гранта частному партнеру (концессионеру), в выдаче собственных гарантий для обеспечения обязательств публичного партнера (концендента). Газета "Ведомости" в конце ноября писала со ссылкой на источники, что под госгарантии Минэкономразвития хочет запросить лимит до 300 млрд руб. на 2018-2020 гг., которые планируется утвердить весенними поправками в бюджет - плюс к тем 290 млрд руб. госгарантий, которые Минфин уже выделил фабрике проектного финансирования.

Источник ранее в декабре уже сообщал "Интерфаксу", что Минфин не поддержал ноябрьскую версию плана мероприятий по инфраструктурной ипотеке, подготовленную Минэкономразвития.

Тогда Минфин аккуратно указывал на невозможность выделения средств из федерального бюджета в рамках действующих расходных обязательств на программу инфраструктурной ипотеки, так как действующие расходные обязательства на три года уже утверждены Госдумой в рамках принятия закона о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

После этого, по словам источника, Минэкономразвития доработало в декабре дорожную карту, но Минфин не поддержал и последнюю версию, раскритиковав предлагаемые новые механизмы финансирования инфраструктуры, отметив, что его замечания не были учтены.

По словам источника, в письме Минфина в Минэкономразвития и аппарат правительства отмечается, что "представленные материалы не содержат описания новых моделей взаимодействия бизнеса и государства при реализации инфраструктурных проектов, схемы функционирования фонда, источников его финансового обеспечения, места фонда в системе существующих инструментов развития инфраструктуры, сравнения его эффективности с действующими механизмами господдержки".

В Минфине отмечают, что в настоящее время поддержка развития инфраструктуры в РФ осуществляется широким кругом организаций - АО "Корпорация развития Дальнего Востока", АО "Фонд развития Дальнего Востока", АО "Корпорация развития Северного Кавказа", АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Особые экономические зоны", НКО "Фонд развития моногородов", РФПИ, ГК "Автодор", ОАО "РЖД", ПАО "Россети", ПАО "Ростелеком" и рядом других. Кроме того в настоящее время прорабатывается вопрос создания фабрики проектного финансирования на базе Внешэкономбанка, в рамках которой в соответствии с предложениями Минэкономразвития предполагается развивать инфраструктуру.

Минфин при этом напоминает о поручении премьера Дмитрия Медведева от декабря 2015 года, в соответствии с которым необходимо обеспечить оптимизацию состава и функций институтов развития. На взгляд Минфина, формирование Фонда инфраструктурной ипотеки противоречит этому поручению.

Минфин также обращает внимание, что создание нового института развития (фонда - ИФ) потребует значительных трат федерального бюджета.

Министерство финансов приводит статистику, согласно которой расходы на содержание Внешэкономбанка (без учета "дочек") запланированы в 2018 году в объёме 16,5 млрд руб. (в 2015 г. составляли 21,1 млрд руб., в 2016 г. - 13,8 млрд руб., в 2017 г. - 17 млрд руб.), Росавтодора - 4,5 млрд руб., ГК "Автодор" - 1,7 млрд руб., Фонда развития Дальнего Востока - 0,8 млрд руб. (остаток средств на счетах ФРДВ - 13,4 млрд руб., а также планируется его докапитализация в 2018 г. в объёме 11,8 млрд руб.), "Корпорации развития Дальнего Востока" - 0,6 млрд руб.

По словам источника, Минфин сформулировал свои предложения по обеспечению ускоренного развития инфраструктуры.

В частности, Минфин предлагает заключать с инициаторами инвестиционных проектов специальные инвестиционные контракты, "что будет способствовать реализации инвестиционных проектов на сумму более 500 млрд руб. ежегодно".

Кроме того, Минфин предлагает совершенствовать механизм государственных контрактов, в частности, "создать возможность для заключения трёхсторонних контрактов между государственными заказчиками, банками и их заёмщиками (подрядчиками), предусматривающих осуществление выплат государственными заказчиками из соответствующего бюджета в пользу банков (с применением эксроу-счёта) по кредитным договорам, в соответствии с которыми заёмщиками (подрядчиками) были привлечены заёмные средства на выполнение работ (в том числе создание объектов капитального строительства), предусмотренных государственным контрактом".

По мнению Минфина, это позволит госзаказчикам осуществлять оплату создания инфраструктурных объектов в течение длительного периода времени по низкой процентной ставке (сопоставимой с доходностью ОФЗ) без необходимости единовременного выделения подрядчикам бюджетных средств на финансовое обеспечение работ по созданию таких объектов.

Минфин также считает необходимым привлекать частные коммерческие компании, реализующих инвестиционные проекты, предусматривающие создание объектов инфраструктуры (включая проекты экспорта транспортных услуг), путём инвестирования собственных средств в капитал проектных компаний, тем самым снижая стоимость проектов за счёт уменьшения затрат на обслуживание кредитов и займов.

"Поддержка таких компаний может осуществляться путём приоритизации расходов федерального бюджета на цели субсидирования процентных ставок по вышеуказанным кредитам и займам, а также путём предоставления им капитальных грантов в случае создания объектов инфраструктуры, доходы от использования которых не окупают расходов на их создание и эксплуатацию", - считают в Минфине. По оценке министерства, субсидирование процентной ставки в объёме 200 млрд руб. позволит дополнительно привлечь в проекты до 5 трлн руб. заёмных средств (500 млрд руб. в год).

Кроме того, Минфин указывает на необходимость привлечения государственных корпораций и компаний с государственным участием (например, РЖД, ГК "Автодор" и других), "которые могут способствовать формированию требуемого профиля денежных потоков по проекту в рамках установления тарифов (платы) за пользование объектами инфраструктуры".