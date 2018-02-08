Рынок акций США снова выбрал падение

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций США начал торги в четверг без единой динамики, но быстро ушел в "красную зону", пока инвесторы продолжали бороться с непредсказуемой волатильностью.

За первые три сессии текущей недели основные фондовые индексы США потеряли от 2,5% до 2,9%: они рухнули в понедельник, выросли во вторник и зафиксировали небольшое снижение в среду.

Эксперты связывают распродажу на рынке акций как с коррекцией, необходимость которой давно назревала, так и с повышением доходности гособлигаций на фоне усилившихся инфляционных ожиданий.

"Рынки по-прежнему несколько выбиты из колеи, - заявил главный инвестиционный стратег WBI Investments Мэтт Шрайбер агентству Bloomberg.

Гособлигации США и других развитых стран снова дешевеют, доходность 10-летних US Treasuries достигла максимума за четыре года - 2,87%. Доллар снижается по отношению к большинству валют, включая евро и фунт стерлингов.

Лидеры Сената достигли договоренности по бюджету США, которая предусматривает увеличение госрасходов на $300 млрд в ближайшие два года, в том числе за счет повышения затрат на оборону (плюс $160 млрд) и ряд социальных программ. Сделка должна положить конец противостоянию, которое ставило под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, связанные с финансированием программ внутри США, включая инфраструктурные проекты, на чем настаивали демократы.

Как сообщило в четверг министерство труда США, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на девять тысяч, с 230 тысяч до 221 тысяч. Эксперты в среднем ожидали роста показателя на две тысячи, до 232 тысяч.

Цена акций Twitter подскочила на 21,6% с начала основной сессии. Компания зафиксировала квартальную прибыль впервые в истории.

Котировки ценных бумаг Tesla Inc. опустились на 2,6%. Чистый убыток Tesla в IV квартале был самым большим за все время ее существования. Однако скорректированный убыток оказался меньше, чем опасались на Уолл-стрит. К тому же глава компании Илон Маск пообещал, что 2018 год станет прибыльным.

Рыночная стоимость производителя сухих завтраков и крекеров Kellogg Co. увеличилась на 4%. Компания объявила о повышении сопоставимых продаж в минувшем квартале на 1,5% и росте операционной прибыли на 5,8%.

Курс акций GrubHub Inc. подскочил на 28,6% благодаря объявлению о партнерстве с Yum! Brands Inc., цель которого - повысить онлайн-продажи и объемы доставки из ресторанов Yum, включая бренды KFC и Taco Bell.

Депозитарные расписки Teva Pharmaceutical подешевели на торгах в Нью-Йорке на 9%. Чистая прибыль и выручка фармкомпании за IV квартал были выше ожиданий, но прогноз на 2018 год разочаровал инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 по московскому времени 8 февраля упал на 114,57 пункта (0,46%), до 24778,78 пункта. Standard & Poor's 500 опустился на 7,83 пункта (0,29%), до 2673,83 пункта. Nasdaq Composite потерял 20,53 пункта (0,29%) и составил 7031,45 пункта.