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Экономика

Близкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"

В фонде Bonum Capital подтвердили факт переговоров

Близкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"
Фото: Александр Тарасенков, Интерпресс/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Фонд Bonum Capital ведет переговоры о возможной покупке банка "Возрождение" , сообщил "Интерфаксу" представитель фонда Антон Аверин.

Обвинения во Франции

В ноябре 2017 года Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов, а также в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро. Бизнесмен остается на свободе под залог в 40 млн евро, но ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег. При этом Керимов запросил разрешение выехать в Россию по личным причинам и получил разрешение.

Bonum Capital управляет активами бизнесмена Сулеймана Керимова, об интересе которого к "Возрождению" ранее сообщило агентство Reuters.

"Можем подтвердить факт ведения переговоров о покупке банка "Возрождение". Действительно, идет due diligence, по окончании которого будет принято решение", - сказал Аверин. Представитель фонда отказался пояснить, готовится ли сделка в интересах Керимова.

Согласноданным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Бонум кэпитал" на 99,98% принадлежит Bonum Capital Trade Company Limited, зарегистрированной на Кипре. Согласно информации на сайте российской компании, фонд занимается инвестициями, рынком ценных бумаг и частными капиталовложениями.

Керимов ранее не имел стратегических долей в банках, занимался только портфельными инвестициями в этом секторе (акции Сбербанка, ВТБ , ряда западных банков).

Кому достанется "Возрождение"

Основные акционеры "Возрождения" Алексей и Дмитрий Ананьевы должны по предписанию ЦБ РФ снизить долю в банке до 10%, поскольку сейчас санируется Промсвязьбанк , который контролировался этими собственниками.

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Глава ВТБ Андрей Костин в январе заявил, что госбанк изучит перспективы покупки "Возрождения".

Кроме того, "Возрождение" на днях сообщил о включении в список кандидатов в совет директоров представителей НПФ "Благосостояние", что породило разговоры о возможной покупке банка этой группой. При этом исполнительный директор "Благосостояния" Юрий Новожилов заявил "Интерфаксу", что переговоры на эту тему не ведутся. По данным Reuters, "Благосостояние" также рассматривает вариант безденежной сделки с "Возрождением", предлагает объединение этой кредитной организации с подконтрольным фонду Абсолют банком.

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"Возрождение" на следующий день аннулировало сообщение с кандидатами в совет директоров. Этот вопрос вновь вынесен на обсуждение совета директоров, заседание назначено на 9 февраля.

На часть акций банка "Возрождение" (36,31% уставного капитала, или 38,14% голосов и 2,65% "префов") судом по иску Промсвязьбанка, оспаривающего сделки с участием своих бывших собственников, наложен арест. По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, эти обеспечительные меры не помешают продаже контрольного пакета акций "Возрождения".

Основным акционером "Возрождения" являлась компания Promsvyaz Capital Алексея и Дмитрия Ананьевых, которая, по последней официальной информации о составе акционеров на 5 октября 2017 года, контролировала 52,7% акций банка.

Банк "Возрождение" по итогам 2017 года занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: Сулейман Керимов, Возрождение
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