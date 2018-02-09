Британская обрабатывающая промышленность показала максимальный с 2014 года рост

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Объем производства в обрабатывающей промышленности Великобритании в 2017 году увеличился на 2,8%, показав наилучшую динамику с 2014 года, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS).

В декабре показатель повысился по итогам восьмого месяца подряд, что является самым длительным периодом роста с 1980-х годов.

Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось в декабре на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,4% в годовом выражении.

Общий показатель промышленного производства в стране уменьшился на 1,3% относительно ноября и не изменился в годовом выражении. Снижение промпроизводства в помесячном выражении связано с закрытием трубопровода Forties Pipeline System в Северном море, которое привело к существенному сокращению добычи нефти.

Добыча нефти и газа в Великобритании в декабре упала на 24%, что является максимальным снижением с сентября 2012 года.

В четвертом квартале 2017 года объем промпроизводства увеличился на 0,5%. Объемы строительства в октябре-декабре уменьшились на 1%.

В декабре объемы строительства в Великобритании выросли на 1,6% в помесячном и снизились на 0,2% в годовом выражении.