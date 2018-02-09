"Система" не откажется от выплаты дивидендов из-за соглашения с "Роснефтью"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мировое соглашение с "Роснефтью" , в рамках которого АФК "Система" должна выплатить 100 млрд рублей (из них 20 млрд руб. уже выплачены), не повлияет на дивидендную политику компании, заявил ее основной владелец Владимир Евтушенков.

"Нет, не планируем (отказываться от выплаты дивидендов АФК за 2017 г - ИФ)", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП в пятницу.

Евтушенков контролирует 64,2% холдинга. Как сообщалось, от своей доли в промежуточных дивидендах компании за 9 месяцев 2017 года на сумму 4,213 млрд рублей он отказался.

Между тем, акции АФК "Система" в ходе торгов на Московской бирже выросли более чем на 4% (с уровня 11,35 рубля до 11,825 рубля за штуку) на заявлении Владимира Евтушенкова о дивидендной политике компании.

Основной владелец "Системы" также сообщил, что SPO ритейлера "Детский мир" , не состоявшееся в декабре прошлого года из-за обеспечительных мер в рамках судебного процесса между "Роснефтью" и АФК "Система", может пройти уже в марте.

"Оно будет в марте", - сказал Евтушенков, добавив, что объем сделки может быть больше, чем он был в декабре.

В декабре прошлого года в рамках SPO "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) разместили 6,3% акций "Детского мира" на 4,2 млрд рублей, однако уже на стадии расчетов с инвесторами сделка была отменена из-за ареста активов АФК в рамках спора с "Роснефтью" (в конце декабря он закончился мировым соглашением).