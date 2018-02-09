Продажи полупроводников в мире впервые превысили $400 млрд за год

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Мировые продажи полупроводников в 2017 году взлетели на 21,6% и достигли исторического максимума в $412,2 млрд, сообщили в американской Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA).

Таким образом, отрасль впервые в истории превзошла отметку в $400 млрд, отмечается в пресс-релизе.

В том числе в декабре продажи микропроцессоров выросли на 22,5% относительно того же месяца годом ранее - до $37,99 млрд. По сравнению с ноябрем 2017 года показатель увеличился на 0,8%.

По итогам четвертого квартала в мире были проданы чипы на сумму $114 млрд, что на 22,5% превышает показатель за аналогичный период 2016 года. Относительно третьего квартала 2017 года рост составил 5,7%.

При этом показатели за декабрь и октябрь-декабрь также стали рекордными для месяца и квартала.

"Поскольку чипы стали более активно внедряться в постоянно растущее число продуктов - от автомобилей до кофемашин - и появились такие технологии, как искусственный интеллект, виртуальная реальность и интернет вещей, глобальный спрос на полупроводники увеличился, что привело к росту продаж в 2017 году до важной отметки и хорошему прогнозу на долгосрочную перспективу, - заявил президент и главный исполнительный директор SIA Джон Ньюфер. - Глобальный рынок показал повсеместный рост в 2017 году, двухзначные темпы повышения продаж зафиксировал каждый региональный рынок и почти все основные категории продуктов".

Продажи чипов памяти в прошлом году продемонстрировали самый значительный прирост - на 61,5%, до $124 млрд. В том числе реализация DRAM взлетела на 76,8%, NAND - на 47,5%. На чипы памяти приходится самая значительная часть глобального рынка микропроцессоров, далее следуют логические микросхемы ($102,2 млрд).

В 2017 году продажи полупроводников увеличились в Северной и Южной Америке на 35%, в Европе - на 17,1%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета КНР и Японии) - на 16,4%, в Китае - на 22,2%, в Японии - на 13,3%.

В начала декабря отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) дала прогноз, согласно которому темпы подъема реализации микропроцессоров существенно замедлятся и составят всего 7%.

По итогам 2016 года мировой объем продаж полупроводников увеличился на 1,1% и составлял $338,9 млрд.