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Экономика

ВТБ потерял интерес к покупке банка "Возрождение"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ не заинтересован в покупке банка "Возрождение", у ВТБ нет времени проводить его оценку, сообщил глава ВТБ Андрей Костин журналистам в кулуарах съезда РСПП.

"Нет, не изучаем покупку "Возрождения". Мы никогда не обещали, что будем изучать. На самом деле нет времени, чтобы изучить. А раз нет времени, мы это не будем изучать. Я говорил, что мы, может быть, посмотрим. Посмотрели - отказались", - сказал Костин.

"Я в Давосе сказал: ребята, я приеду в Москву, посмотрю на этот банк. Посмотрел, увидел, что времени нет, чтобы даже due diligence сделать, поэтому никакого интереса нет", - добавил глава ВТБ.

Костин в январе в Давосе заявил, что банк "Возрождение" мог бы быть интересен ВТБ. При этом он подчеркнул, что ВТБ никогда не изучал этот банк и не представляет, какая в нем ситуация. "Мы пока еще не знаем, наши розничники говорят, что там может быть интерес. Но мы не очень представляем себе ситуацию в "Возрождении", мы никогда этот банк не смотрели, не анализировали", - сказал тогда глава ВТБ.

Основные акционеры "Возрождения" Дмитрий и Алексей Ананьевы по предписанию ЦБ РФ должны снизить долю в "Возрождении" до 10%, поскольку Промсвязьбанк, который ранее контролировался этими собственниками, сейчас санируется государством. Регулятор ввел временную администрацию в Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года. Согласно предписанию, Ананьевы должны уменьшить долю в "Возрождении" в течение 90 дней с этой даты.

Накануне фонд Bonum Capital, близкий к миллиардеру Сулейману Керимову, подтвердил, что ведет переговоры о возможной покупке банка "Возрождение". По словам представителя фонда Антона Аверина, сейчас проводится due diligence этого банка, по итогам которого будет принято решение.

Агентство Reuters до этого сообщило, что Керимов может получить "Возрождение" в счет долгов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых перед его структурами.

Среди претендентов на "Возрождение" ранее также назывался Альфа-банк и группа НПФ "Благосостояние". Совладелец и член совета директоров Петр Авен заявил, что Альфа-банк не интересуется покупкой "Возрождения".

Представители НПФ "Благосостояние" на днях были включены в список кандидатов для избрания в новый совет директоров "Возрождение", что породило разговоры о возможной покупке банка этой группой. При этом исполнительный директор "Благосостояния" Юрий Новожилов заявил "Интерфаксу", что переговоры на эту тему не ведутся. По данным Reuters, "Благосостояние" также рассматривает вариант безденежной сделки с "Возрождением", предлагает объединение этой кредитной организации с подконтрольным фонду Абсолют банком.

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"Возрождение" на следующий день аннулировало сообщение с кандидатами в совет директоров. Этот вопрос вновь вынесен на обсуждение совета директоров, заседание назначено на 9 февраля.

О том, что на банк "Возрождение" имеется много претендентов, сообщила на прошлой неделе председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Насколько мне известно, есть много интересантов", - сказала она, добавив, что конкретные претенденты пока не обсуждаются.

На часть акций банка "Возрождение" (36,31% уставного капитала, или 38,14% голосов и 2,65% "префов") судом по иску Промсвязьбанка, оспаривающего сделки с участием своих бывших собственников, наложен арест. По мнению Набиуллиной, эти обеспечительные меры не помешают продаже контрольного пакета акций "Возрождения".

Основным акционером "Возрождения" являлась компания Promsvyaz Capital Алексея и Дмитрия Ананьевых, которая, по последней официальной информации о составе акционеров на 5 октября 2017 года, контролировала 52,7% акций банка.

Банк "Возрождение" по итогам 2017 года занимает 36-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Теги: ВТБ, Возрождение
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