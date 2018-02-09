Бизнес пришел на встречу к Путину с кузнецом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Владелец Новолипецкого металлургического комбината и многопрофильного транспортного холдинга Владимир Лисин, выступая на съезде РСПП с участием президента Владимира Путина, воспользовался, вольно или невольно, приемом Франклина Рузвельта. Тот, замечая в аудитории признаки рассеянности, возвращал себе внимание слушателей фразой про убийство бабушки. Лисин же рассказал анекдот "на грани", а то и слегка за ней - по крайней мере, для транслировавшегося на всю страну мероприятия с участием первого лица, зато получил от него обещание наладить более содержательный диалог с бизнесом.

Нетаргетированное возмездие

Попытка решить проблему, воздействуя не на корень ее возникновения, а совсем далеко от него - так можно описать управленческую ошибку, которую Владимир Лисин проиллюстрировал при помощи рискованного анекдота. Его сюжет таков: работники колхоза обсуждают, как вернуть в строй запившего перед посевной кузнеца. Участники собрания предлагают лечить его, депремировать, избить, однако председатель отклоняет все варианты, так как кузнец всего один.

"Тянется рука: а давайте его изнасилуем. Председатель разводит руками: вы чего, с ума посходили, что за предложения? Тянется вторая рука: а давайте изнасилуем тракториста. Почему тракториста?! А у нас их двое", - закончил Лисин. Рассказал он это все, судя по всему, чтобы эффектнее прозвучали его следующие слова: "Мы иногда таким образом принимаем решения". Имитируем решение проблемы, но не решаем - так можно интерпретировать Лисина.

В роли невезучего тракториста, за счет которого коллектив проводит воспитательную работу с кузнецом, оказывается промышленность: например, в истории с модернизацией генерирующих мощностей. "ДПМами вы нас замучили дальше некуда. Принимаете решения о том, что для реконструкции тепловых мощностей устаревших тепловых станций необходимо взять, дать надбавку промышленности, всем работающим, для того чтобы была произведена эта реконструкция. Вы еще прошлые ДПМы не окупили! К этому решению приходит решение - давайте сюда добавим еще атомную станцию, и Анатолий Борисович (Чубайс, глава "Роснано" - ИФ) говорит, что я вообще без солнечной батареи жить не могу, давайте ее туда же. Теперь возникает вопрос: мы сейчас все получим надбавку к нашему тарифу, который в несколько раз превысит инфляцию. Я, может быть, считаю, что должна быть реконструкция - но не таким же варварским способом!", - заявил Лисин.

Путин на анекдот сначала ответил шуткой ("Володя, ну сказал бы про доярку хотя бы. Куда вас тянет-то?"), но затем сделал из эмоционального выступления владельца НЛМК более серьезный вывод: чтобы стать более результативным, общение с бизнесом должно быть менее формальным.

"Мы достаточно регулярно встречаемся (с крупным бизнесом - ИФ), но я вижу, что содержательных встреч маловато, надо будет это исправить. Почему я говорю "содержательных"? Потому что то, о чём Володя сказал - это же вещи, которые на самом деле легко решаются. Надо только этим озаботиться, заняться нужно этим. И можно своевременно это делать", - сказал Путин.

Ничего хорошего, ничего особенного

В этом году съезд РСПП вдобавок к традиционному получил новый смысл: в расположенном неподалеку от Кремля отеле Ritz собрался весь цвет "кремлевского списка".

Тон комментариев участников съезда о влиянии перечня, вроде бы состряпанного по формальным признакам и на скорую руку, в целом не отличался высоким градусом оптимизма.

"Безусловно, он влияет и сейчас на тех, кто попал в список, тоже влияет. Уже компаниям выставили дополнительные меры контроля со стороны западных партнеров и банков. То есть это не просто санкции, которые потом наступят, к сожалению, это уже сейчас влияет", - сказал журналистам экс-министр финансов Алексей Кудрин.

"Но, конечно, ключевыми факторами все-таки являются наша собственная организованность и собственные правила внутри нашей страны. Как раз хотелось бы, чтобы эти возможности компенсировали частичные потери, которые у нас есть на внешнем (периметре - ИФ)", - добавил он.

Что касается возможного введения новых ограничений на основе списка, который сам по себе санкционным не является, то, по словам Кудрина, пока не надо забегать вперед. "Сейчас трудно сказать. Надеюсь, что этот список несущественно нарастит свои отрицательные последствия. Но надеюсь, что не будет какой-то большой эскалации новых санкций", - добавил Кудрин. Сам по себе "кремлевский список", в который попали крупнейшие предприниматели, руководители госкомпаний и банков, члены правительства, высокопоставленные сотрудники администрации президента, "мы, конечно, переживем", заключил экс-министр.

Включение в перечень приведет к тому, что партнеры будут более осторожны, считает участник списка, глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов.

"Я не понимаю принципа формирования этого списка. Конечно, это не влечет ничего хорошего, потому что "ЛУКОЙЛ" работает на глобальном рынке. Конечно, наши партнеры будут более тщательно подходить к сделкам с нашей компанией. Мы пока не оценили опасность (для компании - ИФ), может быть, будет задержка по согласованию кредитных ресурсов, привлечения средств для наших проектов", - сказал глава компании журналистам.

"Это уже реальный список, сам факт существования этого списка - это уже негатив", - добавил он.

У главы Минпромторга Дениса Мантурова (включенного в список, как и все его коллеги по правительству) более оптимистичные ожидания. "Что касается того списка, уже коллеги многие комментировали про "телефонные справочники". Поэтому будем исходить из того, что эти решения не должны повлиять на развитие нашего бизнеса", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП. "Предполагать решение руководства другого государства - это дело просто неблагодарное", - ответил министр на вопрос о рисках введения санкций на основе доклада.

"Думаю, что ничего особенного здесь нет. Паники не надо создавать, все остальное хорошо", - сказал, в свою очередь, Владимир Лисин, включенный в список наряду с другими российскими участниками мирового списка миллиардеров Forbes.

"Спокойно отнесся. Не с пессимизмом", - прокомментировал он собственное включение в перечень.

Оценивать эффект "кремлевского списка" можно будет в конце года, считает владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков. "Посмотрим, подождём. С этим ещё даже "не переспали", что обсуждать", - сказал он журналистам.

"Кремлевский список появился неделю назад. Какое (влияние на - ИФ) ведение бизнеса? Это же не пирожки печь. Это все в периоде. Вот если в конце года начнёте спрашивать, вам люди скажут. Одни скажут, что нет, на нас это никак не сказалось. Другие, у которых много международных транзакций, скажут, что очень сильно изменилось", - отметил владелец "Системы".

При этом Евтушенков отметил, что без последствий "кремлевский список" не пройдет.

"Нефтегазовый сектор первый под ударом, потому что он стратегически важный для страны. И когда Алекперов говорит, он, конечно, прав. Это коснется всех", - отметил бизнесмен.

"Compliance всех банков, в европейских банках, в частности, конечно, будет осторожнее, конечно, будут придирчивее, будет гораздо тяжелее синдицировать кредиты. Поэтому шапкозакидательства здесь быть не должно, что это ерунда и нам море по колено. Это серьезный удар, и точно нужно вырабатывать позицию, как с этим жить дальше", - заключил Евтушенков.

Впрочем, на закрытой встрече с президентом после его выступления на съезде предметного обсуждения "кремлевского списка" не было: пока не совсем ясен предмет дискуссии, сообщил глава РСПП Александр Шохин.

"Обсуждали (доклад минфина США - ИФ), но так, мимоходом, исходили из уже прозвучавшей оценки, что "кремлевский список" - это все-таки документ, который может иметь любое развитие, либо не иметь развития. Поэтому обсуждения собственно этой темы особенного и не было", - сказал журналистам Шохин после встречи.

По его словам, расчет на то, что ограничительные меры внесут раскол в российскую элиту, не оправдываются.

"Одна из основных идей конгрессменов-республиканцев, что санкции, списки различного рода и так далее начнут отталкивать деловую элиту от политической элиты и от президента Путина. Этот расчет не оправдывается, и сегодняшние контакты, встречи, заинтересованный диалог с президентом Путиным лидеров российского бизнеса, в том числе из "кремлевского доклада", означает, что здесь, вполне возможно, будет обратный эффект, а именно - действительно некое сплочение не только общества вокруг президента Путина, но и большее взаимодействие политической и деловой элиты", - заявил Шохин.