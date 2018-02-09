Венгрия собралась увеличить объемы закупаемого в Румынии газа

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Венгрия в ближайшее время намерена подписать контракты на поставки газа из Румынии, что прекратит энергетическую монополию России на газовом рынке страны, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Bloomberg.

По его словам, республика намерена импортировать из соседней страны более 4 млрд куб. м газа в год, начиная с 2021 или 2022 года, с помощью компаний из США. Венгерские компании провели тендер на поставку газа из Румынии на срок 15 лет.

Венгерская часть перемычки с Румынией уже построена, румынская - строится.

По данным статистического справочника BP, в 2016 году Венгрия использовала 8,9 млрд куб. м газа, из которых 7,2 млрд куб. м было импортировано, в том числе 5,1 млрд куб. м из России.

По данным "Газпрома" (российская статистика отличается от данных BP), в 2016 году республика купила в России 5,537 млрд куб. м газа, в 2017 году - уже 6,9 млрд куб. м голубого топлива.