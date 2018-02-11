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Экономика

Райффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании карт

В банке пообещали устранить проблему в ближайшее время

Райффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании карт
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Клиенты Райффайзенбанка столкнулись со сложностями при проведении операций по картам. Об этом говорится в сообщении самого банка в твиттере.

"Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Мы приносим свои извинения за неудобства. Причина появления неполадок была выявлена и наши специалисты активно работают над скорейшим устранением", - сообщили в банке.

Когда планируется восстановить работу в полном объеме, в банке не уточнили.

Теги: Райффайзенбанк
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