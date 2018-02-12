Emirates и Airbus подписали соглашение о поставке до 36 самолетов A380

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Дубайский авиаперевозчик Emirates Airlines заключил контракт с европейским авиастроительным концерном Airbus о покупке 20 самолетов A380 с возможностью приобретения еще 16 лайнеров.

Каталожная стоимость заказа составляет $16 млрд. Поставки начнутся в 2020 году, сообщается в пресс-релизе компаний.

Emirates и Airbus объявили о планируемой сделке и подписали протокол о намерениях в середине января.

Эта сделка вдохнет новую жизнь в проект производства A380 - крупнейшего в мире двухпалубного пассажирского самолета. Его судьба вызывала все больше опасений, особенно после того, как Emirates не подписали контракт о покупке с Airbus в ноябре на авиашоу в Дубае, что стало неожиданностью. Вместо этого авиакомпания заключила соглашение с Boeing о приобретении 40 Boeing-787 Dreamliners.

Ранее коммерческий директор Airbus Джон Лихи заявлял, что если не удастся заключить контракт с Emirates, то у Airbus не останется иного выбора, как прекратить программу выпуска данной модели. Он пояснил, что Emirates (уже заказавшая 142 самолета А380), по-видимому, является в настоящий момент единственным авиаперевозчиком, способным в ближайшие 8-10 лет ежегодно приобретать не менее шести лайнеров.

"Если заказов не будет, мы рано или поздно прекратим выпуск этого самолета", - подтвердил глава Airbus Фабрис Брежье.

Таким образом, руководство компании фактически признало отсутствие рынка для этой модели самолета и то, что Airbus совершила стратегическую ошибку, приняв в начале 2000-х годов решение о разработке и производстве самолета, способного перевозить от 550 до 850 пассажиров.

В 2017 году было выпущено 15 самолетов А380. Всего Airbus получила заказы на 317 этих супергигантов, из которых 222 уже были отправлены клиентам.