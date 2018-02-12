Новак сообщил об увеличили на 10% вложений инвесторов из Азии в российский энергосектор

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - США, вводя санкции против России и публикуя "кремлевские списки", упускают возможности инвестировать в российский энергосектор, в то время как инвесторы из стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, наоборот, активно наращивают их, высказал мнение глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

"Американские компании давно работают на российском рынке. В их числе, General Electric - в энергетической отрасли, ExxonMobil участвует в проекте "Сахалин-1", это сотрудничество могло бы быть шире. Но вместо этого американские коллеги, по сути, рубят сук, на котором сидят. Никто не будет отрицать, что российские проекты не только масштабны, но и привлекательны с точки зрения вложения инвестиций. И, несмотря ни на какие санкции, по итогам прошлого года мы впервые увидели дополнительный рост объема инвестиций на 10%. Приток был, в основном, за счет инвесторов из АТР и Ближнего Востока", - сказал он.

По словам Новака, российская сторона до сих пор не получила разъяснений о включении заместителя министра энергетики Черезова в санкционный список.

"Мы считаем, что этот шаг, также как и внесение в санкционный список моих сотрудников, наносит значительный урон нашему сотрудничеству, в том числе в энергетической сфере. Кстати, по поводу санкций мы так и не получили никаких разъяснений, уверены, что это решение не имеет под собой никаких законных оснований", - отметил он.

В январе OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) опубликовала санкционный список, в который вошли замминистра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента ведомства Евгений Грабчак, глава "Технопромэкспорта" Сергей Топор-Гилка. Из энергокомпаний в список попали непосредственно ООО "ВО Технопромэкспорт", а также "Силовые машины". Кроме того, в список были включены дочерние компании "Сургутнефтегаза" .

Через несколько дней Минфин США раскрыл так называемый "кремлевский список", куда вошли крупные бизнесмены, чиновники и главы госкомпаний и банков, в том числе и Новак. "Кремлевский список" не является санкционным, упомянутые в нем лица не подпадают под санкции.