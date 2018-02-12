Geely выделит $5 млрд на выпуск автомобилей на новых источниках энергии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Китайский автоконцерн Geely затратит более $5 млрд на создание в восточно-китайской провинции Чжэцзян базы по производству автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Компания в воскресенье заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией уезда Чансин, на территории которого будут созданы автосборочное предприятие, завод по производству коробок передач и индустриальный парк автозапчастей.

Проект будет реализован в два этапа. Строительство в рамках первого этапа, как ожидается, начнется в октябре текущего года.

По итогам 2017 года в КНР было выпущено 794 тыс. и продано 777 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. По этим показателям страна уже три года подряд занимает лидирующую позицию в мире, сообщили в министерстве промышленности и информатизации страны.

Китайское правительство в прошлом году поставило задачу увеличить к 2020 году объем производства и продаж NEV до 2 млн единиц в год.