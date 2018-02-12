Экономика

Годовая выручка Puma впервые превысила 4 млрд евро

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE завершил четвертый квартал с прибылью благодаря хорошим продажам обуви, а объем выручки по итогам 2017 года впервые превысил отметку в 4 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре составила 2,2 млн евро против убытка в 4,6 млн евро за аналогичный период 2016 года.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) увеличилась до 29,8 млн евро по сравнению с 14,1 млн евро.

Выручка выросла на 8,6% и достигла 1,04 млрд евро. Без учета изменения курсов обмена валют подъем составил 14,5%.

Puma заявила о намерении по итогам 2017 года выплатить разовые дивиденды в размере 12,5 евро на акцию, при этом основным бенифициаром будет французская холдинговая компания Kering, владеющая многими известными модными брендами.

Puma прогнозирует позитивный 2018 год с ростом скорректированных продаж примерно на 10% и повышением чистой прибыли. В частности, компания ожидает, что EBIT по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 305-325 млн евро.

Чистая прибыль Puma по итогам 2017 года более чем удвоилась - до 136 млн евро с 62 млн евро. Выручка увеличилась на 14%, достигнув 4,136 млрд евро.

Котировки акций Puma с начала торгов в понедельник выросли на 1,1%.

Теги: Puma, Германия
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