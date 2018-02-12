Один из крупнейших подрядчиков Пентагона потратит $9,6 млрд на расширение IT-услуг

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американская General Dynamics, один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники, в понедельник объявила о покупке CSRA Incorporated за $6,8 млрд, чтобы расширить оказание услуг в сфере информационных технологий госучреждениям США и Пентагону.

Как говорится в совместном сообщении компаний, акционеры CSRA получат $40,75 в денежной форме за каждую акцию. Предложение General Dynamics оценивает CSRA на 32% выше стоимости на закрытие торгов 9 февраля. Кроме того, General Dynamics примет на себя долговые обязательства CSRA в размере $2,8 млрд. Таким образом, с учетом долга стоимость сделки составит $9,6 млрд.

Сделка является крупнейшей в истории General Dynamics, по стоимости и масштабам она превосходит даже покупку производителя самолетов Gulfstream 20 лет назад.

CSRA - одна из ведущих IT-компаний США, образована в 2015 году путем объединения SRA International и подразделения по работе с госорганами Computer Sciences Corp.

По словам CEO General Dynamics Фиби Новакович, выручка от оказания IT-услуг после покупки CSRA вырастет до $9,9 млрд в год. В 2017 году это подразделение General Dynamics обеспечило почти 29% выручки всей группы - $8,9 млрд, хотя концерн больше известен самолетами Gulfstream и военными кораблями.

Цена акций CSRA подскочила на 32%, до $40,65, в ожидании основной сессии в Нью-Йорке в понедельник. General Dynamics прибавила 2,3%.