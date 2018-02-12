Рынок акций РФ вырос вслед за миром

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за коррекционным отскоком мировых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС отыграли пограничные уровни 2200 и 1200 пунктов; лидерами роста выступили подскочившие к уровню середины января акции АФК "Система" после известий о неизменности дивидендной политики.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос до 2220,12 пункта (+1,1%), индекс РТС - до 1206,22 пункта (+1,7%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже поднялись в пределах 4,8%.

Доллар упал до 57,97 руб./$1 (-0,43 рубля).

В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+7,6%, до 12,65 рубля), "Распадской" (+4,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,2%), "Мечела" (+3,2% и +2,7% "префы"), "КАМАЗа" (+2,9%), "Мобильных телесистем" (+2,4%), Сбербанка (+2% и +2,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), "Магнита" (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%).

Рост акций АФК "Система" начался в прошлую пятницу на заявлении основного владельца компании Владимира Евтушенкова о том, что мировое соглашение с "Роснефтью" , в рамках которого АФК должна выплатить 100 млрд рублей (из них 20 млрд рублей уже выплачены), не повлияет на дивидендную политику компании, отказываться от выплат за 2017 год она не планирует.

Акции "КАМАЗа" в понедельник поддержал сильный отчет компании за 2017 год по МСФО: чистая прибыль выросла в четыре раза (до 2,5 млрд рублей), выручка при этом увеличилась на 17% (до 155,9 млрд рублей). Плановый показатель чистой прибыли в 2017 году был превышен вдвое - в бизнес-плане компании была заложена чистая прибыль на уровне 1,2 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "РусАла" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу ощутимо выросли (более 1%) на фоне известий о подписании президентом США Дональдом Трампом закона о продлении финансирования правительства страны, ранее одобренного обеими палатами Конгресса.

Следом за США выросла в понедельник фондовая Азия (Япония не работает в связи с праздником по случаю Дня основания государства, Китай вырос на 1,3%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,5%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Кроме того, растет нефть после шестидневного падения. ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тысяч баррелей в сутки, в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся раньше конца 2018 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent в понедельник к 18:50 по московскому времени составила $63,53 за баррель (+1,2% и -3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $60,04 за баррель (+1,4% и -3,2% в пятницу). Падение стоимости Brent за минувшую неделю составило 8,4%, WTI - 9,6%, что является максимальным снижением с января 2016 года.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,667 млрд рублей (из них 10,645 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).