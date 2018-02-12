Главные новости
СпортРоссийские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-микстеВ миреСаакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в КиевеВ РоссииУпавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землю
Экономика

Рынок акций РФ вырос вслед за миром

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за коррекционным отскоком мировых площадок и нефти, индексы МосБиржи и РТС отыграли пограничные уровни 2200 и 1200 пунктов; лидерами роста выступили подскочившие к уровню середины января акции АФК "Система" после известий о неизменности дивидендной политики.

По итогам торгов в понедельник индекс МосБиржи вырос до 2220,12 пункта (+1,1%), индекс РТС - до 1206,22 пункта (+1,7%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже поднялись в пределах 4,8%.

Доллар упал до 57,97 руб./$1 (-0,43 рубля).

В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+7,6%, до 12,65 рубля), "Распадской" (+4,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+4,2%), "Мечела" (+3,2% и +2,7% "префы"), "КАМАЗа" (+2,9%), "Мобильных телесистем" (+2,4%), Сбербанка (+2% и +2,2% "префы"), "ФСК ЕЭС" (+1,9%), "Магнита" (+1,5%), "РусГидро" (+1,4%), "Газпрома" (+1,3%).

Рост акций АФК "Система" начался в прошлую пятницу на заявлении основного владельца компании Владимира Евтушенкова о том, что мировое соглашение с "Роснефтью" , в рамках которого АФК должна выплатить 100 млрд рублей (из них 20 млрд рублей уже выплачены), не повлияет на дивидендную политику компании, отказываться от выплат за 2017 год она не планирует.

Акции "КАМАЗа" в понедельник поддержал сильный отчет компании за 2017 год по МСФО: чистая прибыль выросла в четыре раза (до 2,5 млрд рублей), выручка при этом увеличилась на 17% (до 155,9 млрд рублей). Плановый показатель чистой прибыли в 2017 году был превышен вдвое - в бизнес-плане компании была заложена чистая прибыль на уровне 1,2 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Ростелекома" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "РусАла" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу ощутимо выросли (более 1%) на фоне известий о подписании президентом США Дональдом Трампом закона о продлении финансирования правительства страны, ранее одобренного обеими палатами Конгресса.

Следом за США выросла в понедельник фондовая Азия (Япония не работает в связи с праздником по случаю Дня основания государства, Китай вырос на 1,3%), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 1,1-1,5%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,5%).

Кроме того, растет нефть после шестидневного падения. ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тысяч баррелей в сутки, в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Цель сделки об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и не-ОПЕК уже выполнена на две трети, и не исключено, что полностью ее достигнуть удастся раньше конца 2018 года, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "Интерфаксу".

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent в понедельник к 18:50 по московскому времени составила $63,53 за баррель (+1,2% и -3,1% в пятницу), мартовская цена WTI - $60,04 за баррель (+1,4% и -3,2% в пятницу). Падение стоимости Brent за минувшую неделю составило 8,4%, WTI - 9,6%, что является максимальным снижением с января 2016 года.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 34,667 млрд рублей (из них 10,645 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Теги: рынок акций
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
Александр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидятАлександр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидят
Глава Минэнерго рассказал о своем отношении к новой санкционной волне со стороны СШАПодробнее
Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю странуШувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю страну
В случае успеха проекта в пилотных регионах режим tax free в России может быть введен с 1 октябряПодробнее
ОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за СШАОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за США
По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, рынок идет путем восстановления балансаПодробнее
МТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублейМТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублей
По данным компании, активы контролируют четверть оборота продаж билетов в театр и на концертыПодробнее
ЦБ РФ с 12 февраля снизил ключевую ставку до 7,5% годовыхЦБ РФ с 12 февраля снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
В банке отметили тенденцию к снижению годовой инфляцииПодробнее
Райффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании картРайффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании карт
В банке пообещали устранить проблему в ближайшее времяПодробнее
Бизнес пришел на встречу к Путину с кузнецомБизнес пришел на встречу к Путину с кузнецом
Владимир Лисин рассказал на заседании анекдот об изнасиловании, и президент призвал сделать общение государства с предпринимателями менее формальнымПодробнее
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
Регулятор допустил переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
Китай собрался перевернуть мировой рынок нефтиКитай собрался перевернуть мировой рынок нефти
26 марта в КНР стартуют торги нефтяными фьючерсами в юаняхПодробнее
Близкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"Близкий Керимову фонд подтвердил переговоры о покупке банка "Возрождение"
В фонде Bonum Capital подтвердили факт переговоровПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 12 февраля6 фото
12 февраля
Фотохроника 12 февраля
Поисковые работы на месте крушения Ан-1487 фото
12 февраля
Поисковые работы на месте крушения Ан-148
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
СпортРоссийские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-микстеВ миреСаакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в КиевеВ РоссииУпавший в Подмосковье Ан-148 взорвался при ударе о землюВ РоссииВ Симферополе задержали гражданина Украины за шпионажЭкономикаМТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублейВ миреСаакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре Киева

Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-миксте

Российские керлингисты завоевали бронзу Олимпиады в дабл-микстеВ матче за третье место они одолели соперников из сборной Норвегии Подробнее

Ким Чен Ын остался доволен поездкой сестры в Южную Корею

Саакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в Киеве

Саакашвили опубликовал видеозапись своего задержания в КиевеПолитик заявил, что его били и угрожали оружием Подробнее

Корабль Тихоокеанского флота провел в Японском море ракетные и артиллерийские стрельбы

Олимпийский онлайн. День пятый

Олимпийский онлайн. День пятыйОчередной день Игр в Пхенчхане начался с матча за бронзу с участием российских керлингистов Подробнее

Восемь комплектов наград будет разыграно в Пхенчхане во вторник

Трамп предложил Путину помощь в расследовании катастрофы Ан-148

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в Турции

Роспотребнадзор сообщил о вспышке сибирской язвы в ТурцииВ январе ведомство предупредило россиян об опасности заражения лихорадкой Зика в этом же регионе Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Кёрлинг03:05Микст, Норвегия - Россия, Дабл-микст. Матч за 3-е место
Сноуборд05:00Женщины, хаф-пайп, Финалы
Горнолыжный спорт09:00Мужчины, комбинация, слалом, Финал