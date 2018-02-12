Рубль продолжил рост к доллару и евро вечером в понедельник

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в понедельник вечером; рубль дорожает к бивалютной корзине, отыгрывая рост цен на нефть после сильного падения по итогам прошлой недели.

Курс доллара США составил 58,01 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 39,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,24 руб./EUR1, опустившись на 21,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 31,51 копейки - до 63,96 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах на фоне отскока на рынке энергоносителей после сильного падения по итогам прошедшей недели (8,4% и 9,6% по маркам Brent и WTI соответственно).

Цены на нефть умеренно повышаются в понедельник вечером, так как рынок нашел в ежемесячном прогнозе ОПЕК как плюсы - более значительные темпы роста потребления нефти, так и минусы - увеличение объемов добычи в США и ряде других стран. Апрельский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник к 19:00 по московскому времени поднялся на 1,15% - до $63,51 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,33% - до $59,99 за баррель.

ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2017 году на 30 тысяч баррелей в сутки (б/с), в 2018 году - на 60 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Теперь ожидается, что по итогам 2018 года спрос на нефть увеличится на 1,59 млн б/с - до 98,6 млн б/с. Добыча нефти в странах, не входящих в картель, повышена до 59,26 млн б/с, при этом ожидается, что в США производство нефти и других жидких углеводородов может за год подскочить на 9%, до 15,63 млн б/с.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 13 февраля на 15,47 копейки, до 58,0171 руб./$1, и снизил курс евро на 14,93 копейки, до 71,245 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи опустился на 15,13 копейки по отношению к пятнице и составил 57,9751 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника упал на 24,58 копейки и составил 57,9921 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 276,948 млн, из которых $1 млрд 104,594 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 172,354 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 12,15 копейки по отношению к закрытию пятницы - до 71,1392 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника снизился на 22,73 копейки и составил 71,138 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR405,268 млн, из которых EUR221,563 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR183,705 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов заметно снизились в понедельник по сравнению с пятницей, отыгрывая снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (б.п.), до 7,5% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 23 б.п. - до 7,21% годовых, ставка MosPrime Rate на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 7,43% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев отступили на 8 б.п., 10 б.п. и 12 б.п. - до 7,4%, 7,44% и 7,43% годовых соответственно.