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Экономика

Сбербанк проведет акцию со снижением ставки по потребкредитам

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в рамках акции с 15 февраля решил снизить ставки по потребительским кредитам на 1,5 процентного пункта (п.п.), сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"По кредитам мы регулярно снижаем ставки. Сегодня мы объявили о снижении с 15 февраля ставок по потребительским кредитам на полтора процентного пункта. Ставка по потребкредитам будет составлять от 11,5% годовых, это исторически самые низкие ставки", - сказал Греф. По его словам, эта акция продлится до конца апреля.

Позднее пресс-служба Сбербанка уточнила, что снижение ставок по потребкредитам в рамках акции составит 1,4 п.п. от базовых условий, минимальная ставка составит 11,5%. Условия акции действуют для кредитов на сумму от 250 тыс. рублей.

Греф отметил, что вопрос ставок по другим продуктам будет рассмотрен комитетом по ставкам банка на следующей неделе. "Что касается других продуктов, то мы пока еще окончательного решения не приняли. У нас на следующей неделе будет комитет по ставкам, мы, наверно, будем принимать комплексное решение: как только будут двигаться ставки у нас по пассивной части, и по активной тоже", - добавил глава банка.

Теги: Сбербанк
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