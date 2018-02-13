Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блога
Экономика

Охотиться на бенефициара стало проще, возмездие приходит чаще

Прошлогодняя реформа института субсидиарной ответственности сразу же дала ожидаемый результат

Охотиться на бенефициара стало проще, возмездие приходит чаще
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Реформа института субсидиарной ответственности, проведенная в 2017 году, сразу же дала ожидаемый результат. В конце года резко выросло количество требований к бенефициарам и руководителям компаний-банкротов, увеличивается и доля удовлетворенных заявлений.

Федеральный закон 266-ФЗ в июле 2017 года добавил целую главу об ответственности контролирующих должника лиц в закон о несостоятельности: было уточнено само понятие, расширен состав нарушений, стало возможно привлечение к ответственности после завершения дела о банкротстве. Эффект от ее появления был практически моментальным: в четвертом квартале 2017 года был зафиксирован настоящий всплеск количества случаев привлечения судами к ответственности бенефициаров и руководителей компаний-банкротов. Их число выросло до 360, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, следует из данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru).

На последний квартал 2017 года пришлось около трети подобных случаев. Всего в прошлом году суды привлекли к субсидиарной ответственности при банкротстве компаний 923 контролирующих лица. Это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году, хотя количество корпоративных банкротств выросло всего на 8%.

При общем росте активности истцов заметно увеличилась и доля удовлетворенных судами заявлений о привлечении к ответственности контролирующих лиц. Если в 2016 году этот показатель составлял 16%, то в 2017 году он вырос до 22%.

"Рост процента удовлетворенных требований по искам о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве, как и показателей по количеству самих поданных исков, можно объяснить реакцией кредиторов, арбитражных управляющих и судей на активность законодателя в этой сфере", - сказал "Интерфаксу" судья Высшего арбитражного суда в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов.

Субсидиарная ответственность - более распространенный способ защиты интересов кредиторов, чем взыскание убытков с контролирующих лиц. "Механизм субсидиарной ответственности более детально и подробно описан в законе о банкротстве, особенно после изменений 2017 года, поэтому арбитражные управляющие используют его чаще, чем обычное взыскание убытков", - прокомментировал руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Но и второй механизм применяется все активнее. В 2017 году 415 человек - владельцев или руководителей компаний-банкротов были привлечены к ответственности в виде возмещения убытков. Это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году.

Двенадцать "миллиардеров"

Крупные - свыше 1 млрд рублей - суммы суды постановили взыскать в четвертом квартале 2017 года с 12 контролирующих лиц. В их число входят действующие менеджеры, бывшие руководители и владельцы компаний-банкротов.

Максимальную за квартал сумму - 5 млрд рублей - Арбитражный суд Московской области взыскал с Владислава Демушкина, гендиректора компании "ПродСервис", которая вела оптовую торговлю мясом и мясными продуктами, в 2012 году имела выручку 4,9 млрд рублей при весьма скромной кредиторской задолженности (1,99 млрд рублей), а затем развалилась.

Заявление о привлечении Демушкина к субсидиарной ответственности в суд подал арбитражный управляющий Дмитрий Бубнов. Оно было обосновано тем, что гендиректор не передал ему бухгалтерские и другие финансовые документы компании.

Суд посчитал это серьезным нарушением. "Непередача документации исключила возможность выявления конкретного имущества общества, за счет которых могли быть удовлетворены требования кредиторов и текущие расходы конкурсного управляющего", - говорится в определении Арбитражного суда Московской области.

Попытка менеджера оспорить это решение в апелляции успехом не увенчалась.

Антирекорд по размеру субсидиарной ответственности пока остается непревзойденным. Как сообщалось, самый крупный размер субсидиарной ответственности, присужденной одному лицу, был зафиксирован в 2016 году и составил 13 млрд рублей.

Перспективы субсидиарной ответственности

Одно из самых важных нововведений закона 266-ФЗ - это возможность подавать иски о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок банкротного процесса, отмечает Юхнин. Сейчас существенное количество дел о несостоятельности прекращается в связи с отсутствием средств на процедуру (7,3 тыс. из 20,6 тыс. в первом полугодии 2017 года), и до появления упомянутой нормы кредиторы и управляющие теряли возможность адресовать претензии бенефициарам и руководителям компаний-банкротов. Теперь она есть.

266-й закон содержит много норм, призванных противодействовать уклонению от субсидиарной ответственности, и специальных механизмов. Среди них расширение понятия контролирующего лица , введение новых презумпций, возможность индивидуального исполнения решения и рассмотрения иска.

Тем не менее, нельзя говорить о том, что в 2017 году наблюдалось одно лишь ужесточение регулирования субсидиарной ответственности. По словам Мифтахутдинова, законодатель подчеркнул, что лицо не подлежит субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его совладельцев, не нарушая при этом имущественные права кредиторов.

Это положение развил Верховный суд РФ в постановлении от 21 декабря 2017 года №53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве". "В этом документе говорится, что привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, при которой нужно учитывать сущность конструкции ограниченной ответственности юридического лица", - напоминает Мифтахутдинов.

Такой импульс со стороны ВС РФ, считает он, с одной стороны, должен привести к уменьшению общего количества заявлений и исков о привлечении к субсидиарной ответственности. С другой стороны, учитывая направленность новых положений закона на противодействие уходу от ответственности, должны будут увеличиться как доля удовлетворенных требований, так и процент исполнимости подобных решений.

Теги: Федресурс
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Bayer подал в суд на ФАС из-за сделки о слиянии с MonsantoBayer подал в суд на ФАС из-за сделки о слиянии с Monsanto
По данным ФАС, компания заявила о готовности не совершать сделку на территории РоссииПодробнее
Александр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидятАлександр Новак: американские коллеги рубят сук, на котором сидят
Глава Минэнерго рассказал о своем отношении к новой санкционной волне со стороны СШАПодробнее
Шувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю странуШувалов рассказал о планах распространить "пилот" по введению tax free на всю страну
В случае успеха проекта в пилотных регионах режим tax free в России может быть введен с 1 октябряПодробнее
ОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за СШАОПЕК повысила прогнозы нефтедобычи на 2018 год из-за США
По словам генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, рынок идет путем восстановления балансаПодробнее
МТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублейМТС купила Ticketland.ru и 78% "Пономиналу.ру" за 3,6 млрд рублей
По данным компании, активы контролируют четверть оборота продаж билетов в театр и на концертыПодробнее
ЦБ РФ с 12 февраля снизил ключевую ставку до 7,5% годовыхЦБ РФ с 12 февраля снизил ключевую ставку до 7,5% годовых
В банке отметили тенденцию к снижению годовой инфляцииПодробнее
Райффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании картРайффайзенбанк сообщил о сбое в обслуживании карт
В банке пообещали устранить проблему в ближайшее времяПодробнее
Бизнес пришел на встречу к Путину с кузнецомБизнес пришел на встречу к Путину с кузнецом
Владимир Лисин рассказал на заседании анекдот об изнасиловании, и президент призвал сделать общение государства с предпринимателями менее формальнымПодробнее
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
Регулятор допустил переход к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 годуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 13 февраля6 фото
13 февраля
Фотохроника 13 февраля
Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане9 фото
13 февраля
Болельщицы из КНДР в олимпийском Пхенчхане
Лучшие фото недели10 фото
09 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКрушение Ан-148 связали с ошибкой в отображении скорости из-за обледененияСпортРоссийские лыжники Белорукова и Большунов завоевали две бронзы ОИ-2018МоскваНавальный подал иск к Роскомнадзору по блокировке страниц своего блогаВ РоссииВ Кремле переадресовали в Минобороны вопрос об участии россиян в боях в Сирии В миреВ Содружестве наций начали тайно обсуждать возможных преемников Елизаветы IIВ РоссииПутин отказался от дебатов в бесплатном эфире

Шесть комплектов наград разыграют участники Олимпиады в среду

США предусмотрели на 2019 год очередной рост расходов на оборону Европы

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБ

Трамп выдвинул генерал-лейтенанта Накасоне на пост главы АНБКандидат занимается вопросами кибербезопасности Подробнее

Госдеп назвал вопрос переименования улицы перед посольством США внутренним делом России

Тиллерсон призывал Россию убедить власти Сирии прекратить бороться с оппозицией

Два человека погибли при столкновении автомобилей на Егорьевском шоссе в Подмосковье

Поток мигрантов в Европу через Средиземное море сократился

Адресованное Трампу-младшему письмо с белым порошком содержало также оскорбления

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионовВ обеих играх забито по четыре мяча Подробнее

Франция готова наносить удары по Сирии в ответ на подтверждённые случаи применения химоружия

Минздрав РФ определил успешные проекты медучреждений для воспроизведения

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект об основах национализации в РФ

Полиция проверит информацию о белом порошке в офисе Обамы

Полиция настояла на обвинении премьер-министра Израиля

Полиция настояла на обвинении премьер-министра ИзраиляУже больше года ведется расследование о возможных взятках Биньямину Нетаньяху Подробнее

Разведка США не увидела шансов свержения Асада для сирийской оппозиции

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕ

"Црвена Звезда" и ЦСКА сыграли вничью в первом матче 1/16 финала ЛЕОтветная игра состоится 21 февраля в Москве Подробнее

Парламент Чечни предложил наказывать за оскорбление чувств ветеранов

Ассанж заявил "о множестве ошибок" в решении лондонского судьи по делу о его аресте

Рассмотрение по существу дела экс-мэра Владивостока назначено на 27 февраля

В Вестминстерский дворец пришел конверт с белым порошком

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Фигурное катание04:00Микст, спортивные пары, Короткая программа
Горнолыжный спорт08:45Женщины, слалом, 2-ая попытка (Финал)
Конькобежный спорт13:00Женщины, 1000 м, Финал
Биатлон14:05Женщины, 15 км, индивидуальная гонка, Финал
Санный спорт14:20Мужчины, сани-двойки, 1-й и 2-й заезды (Финал)