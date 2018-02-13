Охотиться на бенефициара стало проще, возмездие приходит чаще

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Реформа института субсидиарной ответственности, проведенная в 2017 году, сразу же дала ожидаемый результат. В конце года резко выросло количество требований к бенефициарам и руководителям компаний-банкротов, увеличивается и доля удовлетворенных заявлений.

Федеральный закон 266-ФЗ в июле 2017 года добавил целую главу об ответственности контролирующих должника лиц в закон о несостоятельности: было уточнено само понятие, расширен состав нарушений, стало возможно привлечение к ответственности после завершения дела о банкротстве. Эффект от ее появления был практически моментальным: в четвертом квартале 2017 года был зафиксирован настоящий всплеск количества случаев привлечения судами к ответственности бенефициаров и руководителей компаний-банкротов. Их число выросло до 360, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, следует из данных "Федресурса" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, bankrot.fedresurs.ru ).

На последний квартал 2017 года пришлось около трети подобных случаев. Всего в прошлом году суды привлекли к субсидиарной ответственности при банкротстве компаний 923 контролирующих лица. Это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году, хотя количество корпоративных банкротств выросло всего на 8%.

При общем росте активности истцов заметно увеличилась и доля удовлетворенных судами заявлений о привлечении к ответственности контролирующих лиц. Если в 2016 году этот показатель составлял 16%, то в 2017 году он вырос до 22%.

"Рост процента удовлетворенных требований по искам о привлечении к субсидиарной ответственности при банкротстве, как и показателей по количеству самих поданных исков, можно объяснить реакцией кредиторов, арбитражных управляющих и судей на активность законодателя в этой сфере", - сказал "Интерфаксу" судья Высшего арбитражного суда в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов.

Субсидиарная ответственность - более распространенный способ защиты интересов кредиторов, чем взыскание убытков с контролирующих лиц. "Механизм субсидиарной ответственности более детально и подробно описан в законе о банкротстве, особенно после изменений 2017 года, поэтому арбитражные управляющие используют его чаще, чем обычное взыскание убытков", - прокомментировал руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Но и второй механизм применяется все активнее. В 2017 году 415 человек - владельцев или руководителей компаний-банкротов были привлечены к ответственности в виде возмещения убытков. Это в 2,3 раза больше, чем в 2016 году.

Двенадцать "миллиардеров"

Крупные - свыше 1 млрд рублей - суммы суды постановили взыскать в четвертом квартале 2017 года с 12 контролирующих лиц. В их число входят действующие менеджеры, бывшие руководители и владельцы компаний-банкротов.

Максимальную за квартал сумму - 5 млрд рублей - Арбитражный суд Московской области взыскал с Владислава Демушкина, гендиректора компании "ПродСервис", которая вела оптовую торговлю мясом и мясными продуктами, в 2012 году имела выручку 4,9 млрд рублей при весьма скромной кредиторской задолженности (1,99 млрд рублей), а затем развалилась.

Заявление о привлечении Демушкина к субсидиарной ответственности в суд подал арбитражный управляющий Дмитрий Бубнов. Оно было обосновано тем, что гендиректор не передал ему бухгалтерские и другие финансовые документы компании.

Суд посчитал это серьезным нарушением. "Непередача документации исключила возможность выявления конкретного имущества общества, за счет которых могли быть удовлетворены требования кредиторов и текущие расходы конкурсного управляющего", - говорится в определении Арбитражного суда Московской области.

Попытка менеджера оспорить это решение в апелляции успехом не увенчалась.

Антирекорд по размеру субсидиарной ответственности пока остается непревзойденным. Как сообщалось, самый крупный размер субсидиарной ответственности, присужденной одному лицу, был зафиксирован в 2016 году и составил 13 млрд рублей.

Перспективы субсидиарной ответственности

Одно из самых важных нововведений закона 266-ФЗ - это возможность подавать иски о привлечении к субсидиарной ответственности вне рамок банкротного процесса, отмечает Юхнин. Сейчас существенное количество дел о несостоятельности прекращается в связи с отсутствием средств на процедуру (7,3 тыс. из 20,6 тыс. в первом полугодии 2017 года), и до появления упомянутой нормы кредиторы и управляющие теряли возможность адресовать претензии бенефициарам и руководителям компаний-банкротов. Теперь она есть.

266-й закон содержит много норм, призванных противодействовать уклонению от субсидиарной ответственности, и специальных механизмов. Среди них расширение понятия контролирующего лица , введение новых презумпций, возможность индивидуального исполнения решения и рассмотрения иска.

Тем не менее, нельзя говорить о том, что в 2017 году наблюдалось одно лишь ужесточение регулирования субсидиарной ответственности. По словам Мифтахутдинова, законодатель подчеркнул, что лицо не подлежит субсидиарной ответственности, если оно действовало согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно в интересах должника, его совладельцев, не нарушая при этом имущественные права кредиторов.

Это положение развил Верховный суд РФ в постановлении от 21 декабря 2017 года №53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве". "В этом документе говорится, что привлечение контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности является исключительным механизмом восстановления нарушенных прав кредиторов, при которой нужно учитывать сущность конструкции ограниченной ответственности юридического лица", - напоминает Мифтахутдинов.

Такой импульс со стороны ВС РФ, считает он, с одной стороны, должен привести к уменьшению общего количества заявлений и исков о привлечении к субсидиарной ответственности. С другой стороны, учитывая направленность новых положений закона на противодействие уходу от ответственности, должны будут увеличиться как доля удовлетворенных требований, так и процент исполнимости подобных решений.