Суд ввел наблюдение в "ВИМ-Авиа"

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана признал обоснованным заявление о признании банкротом ООО "ВИМ-Авиа", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В отношении должника введена процедура наблюдения.

Временным управляющим утверждена Мария Булатова - член СРО "Центральное агентство арбитражных управляющих".

Судья назначил следующее судебное заседание на 14 июня.

Как сообщалось, заявление о признании авиакомпании банкротом подало АО "Спектр-Авиа" (Ульяновская область) 21 ноября 2017 года. Сумма требований - 3,7 млн рублей. Позже право требования было уступлено ООО "РНГО".

На заседании суда во вторник представитель должника просил предоставить дополнительное время для погашения задолженности. Он представил суду декларацию, отметив, что рассчитывает получить более 300 млн рулей налоговых вычетов по НДС и акцизам. "Стремление спасти компанию у нас есть", - заявил он.

Вместе с тем представитель истца отметил, что для погашения задолженности времени было достаточно. Он также попросил приобщить к материалам дела информацию из базы судебных приставов о наличии 148 исполнительных производств в отношении должника на "крупные суммы, порядка сотни миллионов". "То есть должник фактически, мы считаем, неплатежеспособен, погасить все эти обязательства он не сможет", - сказал он.

ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" зарегистрировано в Сабинском районе Татарстана.

"ВИМ-Авиа", замыкавшая первую десятку крупнейших авиаперевозчиков РФ, в конце сентября 2017 года заявила о прекращении всех чартерных программ. Причиной стали нехватка оборотных средств и долги перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов, затронувшая тысячи пассажиров. В настоящее время сертификат эксплуатанта "ВИМ-Авиа" ограничен, в связи с чем она не может осуществлять коммерческую деятельность.